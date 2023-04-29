Kut'ül Amare Zaferi şehitleri Kut'ta törenle anıldı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in katılımıyla gerçekleştirilen merasimde Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Büyükelçi Güney, "Kut'ül Amare Zaferi'nin 107. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kut'ül Amare Zaferi ile ilgili söylenecek çok söz var. Destansı bir zaferdir." dedi.

"Bu zafer, Çanakkale Zaferi'nden sonra ordularımızın İngiliz saldırılarını önce püskürttüğü, sonra (İngiliz birliklerini) abluka altına alıp etkisiz hale getirdiği ve esir aldığı parlak bir zaferdir." diyen Güney, burada ciddi şehitlerin verildiğini ve bu şehitlikte 7 Subay, 43 erin sembolik mezar taşının olduğunu belirtti.

Güney, elçilik olarak 10 bin Türk şehidini anacak şekilde bir plaket hazırladıklarını ve bunu Kut Türk Şehitliği'ne yerleştireceklerini söyledi.

Burada ve tarihte olduğu gibi Irak ile Türk halklarının kanlarının birleştiği ve kan kardeşliğinin oluştuğu zaferler kazanıldığını kaydeden Güney, iki ülke arasındaki ilişkinin bu ortak zemin üzerinde yürüyeceğine işaret etti.

Depremlerde Irak'ın Türkiye'ye uzattığı yardım elini unutmadıklarını vurgulayan Güney, her iki ülkenin birbirine destek olduğu bir sürece girildiğini ve bunun kalkınma hamleleri ve birçok projeyle ilerletileceğini kaydetti.