15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı kalkışmasının göbeğinde yer alan isimlerden olan eski CIA danışmanı Henri Barkey, şubat ayında 7'li Masa'ya tavsiyelerde bulunduğu yazısının ardından, küstahlığını bir adım öteye taşıdı.



Asia Times'ta yayımlanan makalesinde, Erdoğan'ın 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle ayrılacağını öngören Barkey, ABD'nin seçim sonrası dönemde Erdoğan'ı dizginlemek için planlama yapması gerektiğini ifade etti. Yazısında terör örgütünü masum bir yapı olarak gösteren Barkey, geçtiğimiz günlerde PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ve beraberindeki ABD konvoyuna düzenlenen saldırıyı Türkiye'nin yaptığını iddia ederek, küstah tehditler savurdu.

BEYAZ SARAY HAZIRLANMALI

Türkiye'ye yaptırım uygulanması talebinde bulunan Barkey, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin, Erdoğan'ı açık bir dille uyarması gerektiğini belirtti. Seçim öncesi dönemde Erdoğan'a koz vermemek için harekete geçilmemesi gerektiğini belirten eski CIA danışmanı, Erdoğan'ın kazanacağını öngörerek, sonrası dönem için, Beyaz Saray'ın kapsamlı bir çalışma yürütmesi gerektiğini kaydetti.

TÜRK ORDUSUNA İŞGALCİ DEDİ

Yazısında mesnetsiz ifadelere sıkça yer veren Barkey, PKK/SDG'yi masum bir yapılanma ve Türk ordusunun teröre karşı operasyonlarını "işgal" gibi gösterdi. Yazıda, SDG'nin ABD'nin müttefiki olduğunu hatırlatılırken, SDG'li teröristlerin PKK kamplarında eğitim gördüğü itiraf edildi. Suriye'nin kuzeyini Kürt toprağı olarak lanse eden Barkey, Türk ordusunun bu bölgeyi işgal ettiğini ve SDG'yi bölgeden kovduğunu ifade etti.

DEPREM YARDIMLARI İLE TEHDİT ETTİ

ABD'nin NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı küstah bir dil kullanan Barkey, yapılan saldırıların Washington'ın müttefikine karşı gerçekleştirildiğini hatırlattı. Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmemesi yönünde küstah tehditler savuran Barkey, "Genelkurmay Başkanı General Mark Milley de dahil olmak üzere üst düzey ABD askeri yetkilileri, kuzey Suriye'yi ziyaret etti. Bu Türkiye'ye açık bir mesaj" ifadelerini kullandı. Asrın felaketi olarak adlandırılan Türkiye'deki depremler sonrası ABD'nin taahhüt ettiği maddi yardımların akıbetinin belirsiz olduğunu kaydeden Barkey, terörist elebaşı Abdi'ye yapılan saldırı sonrası Beyaz Saray'ın yardımları kesebileceğini iddia etti.

7'Lİ MASA'YA TAVSİYEDE BULUNMUŞTU

6 Şubat'ta yazdığı yazıda Barkey, seçimlerde Erdoğan'ın karşısında mücadele edecek olan 6'lı Masa ve HDP koalisyonuna tavsiyelerde bulunmuştu. "Altı partili muhalefet şimdiden Erdoğan'ın Ege ve Akdeniz bölgeleri ya da ABD, Suriye ve Kürtlerle ilgili son dış politika açıklamalarının çoğunu kabul etti" diyen Barkey, Kılıçdaroğlu'nun karizmasının zayıf olduğunu belirterek, Ekrem İmamoğlu'nun ortak aday olması çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun olabilecek en zayıf aday olacağını belirttiği yazısında, "aday olursa muhtemelen kaybedecek" değerlendirmesinde bulunmuştu.