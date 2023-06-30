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Küresel ısınma Hindistan'ı vurdu: 150'den fazla kişi öldü
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30 Haziran 2023 Cuma 17:17:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 17:17:00

Küresel ısınma Hindistan'ı vurdu: 150'den fazla kişi öldü

Kaynak: AA

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Küresel ısınma dolayısıyla son yıllarda sıcak hava dalgalarının daha ölümcül hale geldiği dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da, aşırı sıcaklıklar nedeniyle haziranda 150'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Uzmanlar son yüzyılda ülke genelinde sıcaklıklar nedeniyle yaklaşık 11 bin kişinin öldüğünü belirtirken, bu sayının çok daha yüksek olabileceğinden endişe duyuluyor.

Sıcak hava dalgaları nedeniyle bu ay 150'den fazla kişinin öldüğü ülkede, güneş çarpması hızlı ölümlere neden olurken, uzun süren sıcak havalar sağlık sorunları olan Hintler için de ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

İklim uzmanlarına göre, küresel ısınma Hindistan gibi Güney Asya ülkelerinde can kayıplarıyla sonuçlanan sıcak hava dalgalarının görülme olasılığını 30 kata kadar artırıyor.

Bu durum, nüfus yoğunluğu fazla olan Hindistan'ın yavaş başlangıçlı felaketler arasında gösterilen ve giderek kamu sağlığı krizi haline gelen sıcak havalara karşı "hazırlık planını" hayata geçirmesini zorunlu kılıyor.

Etiketler : küresel ısınma sıcak hava dalgaları Hindistan sıcaklıkları
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