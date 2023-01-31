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31 Ocak 2023 Salı 18:56:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 18:56:00

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan hakkında resen soruşturma başlattı.

Kuran'ı Kerim'e saldırı gerçekleştiren Paludan hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan açık kaynak araştırmalarında;Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan açık kaynak araştırmalarında;

1-Danimarkalı Stram Kurs Partisinin yöneticisi Rasmus Paludan isimli şahsın 21 Ocak 2023 tarihinde İsveç ülkesinde, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önüne gelerek İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatür açtığı, daha sonra Kur'an-ı Kerim'i ateşe vererek yaktığı,

2-Aynı şahsın 27 Ocak 2023 tarihinde Danimarka ülkesinin Kopenhag şehrinde Dortheavej semtinde cuma namazı bitiminde İslam Toplumu Derneği'ne ait caminin karşısına gelerek Kur'an-ı Kerim'i ateşe vererek yaktığı, cuma namazından çıkan müslümanlara bakarak elinde İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli bir materyal sallayarak provokasyon yaptığı,

3-22 Ocak 2023 tarihinde Hollanda'da da Irkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld'in Hollanda Ülkesinin Lahey kentinde Hollanda Parlamentosu önünde Kur'an-ı Kerim'in yakmaya çalıştığı, görevliler tarafından buna engel olunması üzerine bu kez Kur'an-ı Kerim'i ayağıyla çiğneyerek sayfalarını yırttığı, Hususlarının tespit edildiği ve iddia konusu olaylar sebebiyle söz konusu şüpheliler tarafından İslam Dininin kutsal değerleri olan Kur'an-ı Kerim ve İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik olarak halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama niteliğinde eylemler yapıldığı anlaşılmakla; Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından iddia konusu olaylara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında müsnet eylemleri sebebiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 12. ve 13. maddeleri uyarınca halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlarından eylemlerine uyan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 216/1 ve 216/3 maddeleri uyarınca 2023/27095 soruşturma numarasıyla resen soruşturmaya başlanılmıştır.

Etiketler : ankara soruşturma isveç danimarka Rasmus Paludan
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