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03 Şubat 2023 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 16:30:00

Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'ın çocuklarla cinsel içerikli sohbetlerinin ses kayıtları ortaya çıktı

Kaynak: AA

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İsveç ve Danimarka'da polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın, çocuklarla yaptığı cinsel içerikli sohbetlerin ses kayıtları ortaya çıktı.

TRT World'ün haberine göre, Paludan, 18 yaşından küçük olduğunu bilmesine rağmen sosyal medya platformu Discord üzerinden çocuklarla cinsel içerikli sohbet etti.

Ses kayıtlarına göre, Paludan, bu sohbetlerde bir öğretmenin sınıfın önünde bir çocuğa cinsel tacizde bulunması gibi senaryolar içeren rahatsız edici ve cinsel temalı konuşmalar yapıyor.

Grup sohbetlerinden birinde konuşanların, Paludan'a yaşlarının 13 ile 17 arasında olduğunu söylediği, kendisine yaşı sorulduğunda ise 39 cevabını verdiği de duyuluyor.

İsveç'te reşit olma yaşı 15 iken Paludan, Discord platformunda 13 ve 14 yaşlarındaki çocuklarla cinsel içerikli konuşmalarını sürdürdü.

Paludan, 11 Ağustos 2021'de kaydedilen bir sohbette, katılımcılardan birinin bir marketin arkasında cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti. İddia üzerine Kullanıcı 1 isimli çocuk, "Markette çalışmıyorum ve 14 yaşındayım." yanıtını verdi.

Bir başka grup sohbetinde Paludan, çocuklara mutfakta çıplak dolaştığını söyledi.

Paludan bir defasında da İslam dinini "öğretme" veya "açıklama" amacıyla sohbet ettiğini savunduğu erkek çocuklarına, "İslam'ı neden sevmediğini" anlattı.

Şubat 2022'de YouTube hesabı kapatıldıktan sonra Discord kullanmaya başlayan Paludan hakkında, cinsel içerikli sohbetleri yüzünden herhangi bir hukuki işlem yapılmazken, geçmişte ırkçılık, karalama ve trafik cezaları dahil 14 ceza aldı.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'İN YAKILMASI

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 21 Ocak'ta, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda Müslüman ülke tepki göstermişti.

Paludan, 27 Ocak'ta da Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.

Etiketler : isveç danimarka rasmus paludan cincel içerik ses kayıtları
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