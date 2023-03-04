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04 Mart 2023 Cumartesi 11:51:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 11:51:00

Kur'an-ı Kerim yakan kadına 3 yıl hapis

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Slovakya'da mahkeme, 2017'de Kur'an-ı Kerim yakan Sheila Szmerekova'yı üç yıl hapse mahkum etti. Kadının cezası ertelenmeyecek.

Slovakya'da yaşayan Sheila Szmerekova, 2017 yılında Kur'an-ı Kerim'den sayfalar koparmış, tuvalet kağıdı olarak kullanmış ve sonra da yakmıştı. Szmerekova videoyu izleyenleri de "Müslümanlara karşı mücadele etmeye" çağırmıştı. Mahkeme, Sheila Szmerekova'yı Müslümanların kutsal kitabını aşağılamak gibi aşırı bir eylemi gerçekleştirerek, "başka halklardan, kültürlerden ve dinlerden olanlara karşı halkı tahrik etmekten" suçlu buldu ve "etnik nefret suçu" işlediği için 3 yıl hapis cezasına mahkum etti.

'SUÇLU HİSSETMİYORUM'

Mahkeme Szmerekova'nın cezasının ertelenmemesine de karar verdi. Szmerekova duruşmada, Kur'an-ı Kerim başka bir ülkede kitapçıdan satın aldığını ancak videoyu Slovakya'da hazırladığını söyledi. Suç konusu fiili işlediğini reddetmemekle birlikte Szmerekov, kendini suçlu hissetmediğini çünkü bu eylemiyle herhangi kimseye bir zarar verdiğini düşünmediğini de ileri sürdü. Öte yandan Danimarkalı Stram Kurs Partisi'nin yöneticisi Rasmus Paludan da 21 Ocak'ta İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür açarak, Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Etiketler : slovakya kuranı kerim hapis

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