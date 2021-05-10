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10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:40:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:40:00

Kudüs'te araçları sivillerin üzerine sürmeye başladılar: Olay yerindeki polis göstericilere silah çekti

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İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarında bazıları ağır olmak üzere, yaralananların sayısı artmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda işgalci bir Yahudi yerleşimcinin kullandığı bir aracı Filistinlilerin üzerine sürdüğü ve bir kişiyi ezdiği görüldü.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarından kan donduran görüntüler de gelmeye devam ediyor. Twitter'da paylaşılan bir videoda işgalci bir Yahudi yerleşimcinin kullandığı bir aracı Filistinlilerin üzerine sürdüğü ve bir kişiyi ezdiği görüldü.

Aynı görüntülerde İsrail polisinin saldırgan sürücüyü koruma altına aldığı anlara ait görüntüler de yer aldı.

YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarında bazıları ağır olmak üzere, yaralananların sayısı 215'e yükseldi. Al Jazeera'nin haberine göre, yaralılardan dördünün durumu ise ağır.

AMBULANSLARIN GİRİŞİ ENGELLENDİ

Aynı habere göre, İsrail güçleri ambulans ekiplerinin Mescid-i Aksa'ya gitmesini engelledi.

Etiketler : İsrail polisi Mescid-i Aksa Yahudi yerleşimciler Filistinliler
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