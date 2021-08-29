Kritik ziyaret başladı: Türkiye'ye de gelecek

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29 Ağustos 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 10:29:00

BM'nin Acil Yardım Koordinatörü, Suriye, Lübnan ve Türkiye'yi kapsayan ziyaretlerine başladı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths Suriye, Lübnan ve Türkiye'ye yedi günlük ziyaretine başladı. BM'den ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 'Ziyareti sırasında Sayın Griffiths'in üst düzey hükümet yetkilileri ve Suriye, Lübnan ve Türkiye'deki insani yardım ve bağış topluluklarının temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor.'

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths Suriye, Lübnan ve Türkiye'ye yedi günlük ziyaretine başladı.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, "Ziyareti sırasında Sayın Griffiths'in üst düzey hükümet yetkilileri ve Suriye, Lübnan ve Türkiye'deki insani yardım ve bağış topluluklarının temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor." denildi.

Griffiths'in ayrıca bu ülkelerdeki mültecilerle de bir araya geleceği belirtilen açıklamada,"Suriye'nin kuzey batısındaki milyonlarca insan için hayati öneme sahip sınır ötesi insani yardım faaliyetlerini görmesi de onun için bir fırsat olacak." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Birleşmiş Milletler Martin Griffiths Suriye Lübnan Türkiye
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