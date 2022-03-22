Zelenski'nin sözlerine Peskov'dan yanıt!

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22 Mart 2022 Salı 16:30:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 16:30:00

Kremlin'den Zelenski'nin referandum açıklamasına cevap: Referandum çağrısı Ukrayna'nın iç meselesidir

Kaynak: İHA

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Son dakika habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, ülkenin NATO üyeliğinin yanı sıra Rusya'nın teklifleri konusunda referanduma gidebileceklerini söylemesi üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Zelenskiy'in referandum çağrısı Ukrayna'nın iç meselesidir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin, ülkenin NATO üyeliğinin yanı sıra Rusya'nın teklifleri konusunda referanduma gidebileceklerini söylemesi üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Zelenski'nin referandum çağrısı Ukrayna'nın iç meselesidir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin, Rusya'nın talepleri konusunda referanduma gidebileceklerini açıklamasının ardından Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Ukrayna egemen bir devlettir ve bir tür iç prosedür olabilir ve olmalıdır. Müzakereler çok ağır ilerliyor. Ama bunun yanında iki delegasyon arasında müzakere aşamasında olan bir madde var. Bu maddelerin detaylarına giremem. Şu anda onları kamuoyuna açıklamanın sadece müzakere sürecine zarar verebileceğine inanıyoruz. Zaten istediğimizden çok daha yavaş ve daha belirsiz gidiyor" ifadelerini kullandı.

"SIRA UKRAYNALI MUHATAPLARIMIZDA"

Rusya'nın önerilerinin yalnızca müzakere heyeti tarafından değil yazılı taslaklar halinde Ukrayna tarafına da sunulduğunu aktaran Peskov, "Müzakere ekibimiz tam yetkiye ve gerekli bilgiye sahip, devlet başkanının gerekli siyasi iradesine sahip. Artık sıra Ukraynalı muhataplarımızda. Müzakere heyetimizin pozisyonunu onlar (Ukrayna heyeti) iyi biliyor. Birkaç gün önce sadece sözlü olarak değil yazılı olarak ta gerekli taslak metinleri Ukraynalılara teslim edildi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın talepleri konusunda Ukrayna halkının karar vermesi gerektiğini söyleyerek, "Müzakere ekiplerine söylediğim gibi siz tüm bu değişiklikler hakkında bahsederken, onlar tarihi nitelikte olabilir, biz hiçbir yere gidemeyiz, referanduma geleceğiz. Uzlaşma formatına halk karar verecek ama onların ne olacağı ise bizim Rusya ile müzakerelerimizin meselesi olacak. Bu nedenle her halükarda bu yolu halkımızla birlikte yürümeye ve her şeyi yapmaya hazırım" açıklamasını yapmıştı.

Etiketler : Vladimir Zelenski NATO UKRAYNA RUSYA
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