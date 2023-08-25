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25 Ağustos 2023 Cuma 14:55:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 14:55:00

Kremlin'den 'Prigojin' iddialarına cevap: Batı'daki spekülasyonların hepsi yalan

Kaynak: IHA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Tver bölgesinde Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de öldüğü bildirilen özel jetin düşmesiyle ilgili çok sayıda spekülasyon yapıldığını belirterek, “Elbette Batı'da tüm bu spekülasyonlar belirli bir açıdan servis ediliyor. Bunların hepsi yalan. Bu konuyu ele alırken yalnızca gerçeklere dayanmak gerekiyor.” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in Kremlin'in talimatıyla öldürüldüğü iddiasının "kesinlikle yalan" olduğunu ifade etti. Peskov ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamanda görüşeceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Peskov, Rusya'da 23 Ağustos'ta düşen uçakta hayatını kaybeden paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in Kremlin'in talimatıyla öldürüldüğü iddiasının "asılsız" olduğunu ifade etti. Peskov, "Şu anda bu uçak kazası ve aralarında Yevgeny Prigojin'in de bulunduğu uçaktaki tüm yolcuların trajik ölümleriyle ilgili çok sayıda spekülasyon var. Tabii ki Batı'da tüm bu spekülasyonlar belirli bir açıdan sunuluyor. Bunların hepsi kesinlikle yalan" ifadelerini kullandı.

Peskov, "Bu konuyu ele alırken sadece gerçeklere dayanmak gerekiyor. Henüz çok fazla bilgi yok, soruşturma devam ediyor. Dün bu konu hakkında konuşan Başkan Putin, yakın gelecekte tamamlanacak soruşturmanın sonuçlarını beklediğini ve ayrıntıları öğreneceğimizi söyledi" şeklinde konuştu.

Kazaya yönelik başlatılan soruşturmanın sonucunu beklemenin önemli olduğuna işaret eden Peskov, Putin'in yakın zamanda Prigojin ile görüşmediğini de aktardı. Peskov, Putin'in Prigojin'in cenazesine katılıp katılmayacağı sorusunu da yanıtlayarak, "Bununla ilgili bir şey söylemek mümkün değil. Başkanın şu anda oldukça yoğun bir çalışma programı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"Kahramanlıkları unutulmayacak"

Prigojin'in ölümünün ardından Wagner'in geleceğine yönelik değerlendirmesi sorulan Peskov, Wagner grubunun hukuken bir varlığının olmadığını söyledi. Peskov, "Şunu unutmayalım ki böyle bir yapı yok, hukuken Wagner yok. Başkanın (Putin'in) defalarca söylediği gibi özel askeri operasyonun gidişatına büyük katkı sağlayan bir Wagner grubu var. Bu insanların kahramanlıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Batı medyasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haziran ayında Rus ordusuna karşı başlattığı 1 günlük isyan nedeniyle cezalandırmak amacıyla Prigojin'in öldürülmesi emrini verdiği yönünde yorumlar yapılmıştı.

"Erdoğan-Putin görüşmesi yakında"

Peskov ayrıca, Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya geleceği görüşmenin tarihine yönelik soruyu da yanıtladı. Erdoğan-Putin görüşmesinin yakın zamanda yapılacağını ifade eden Peskov, "Bu görüşmenin yakın zamanda yapılacağına dair bir anlaşma var. Sizi tam olarak ne zaman ve nerede gerçekleşeceği konusunda bilgilendireceğiz" dedi.

Etiketler : Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Erdoğan-Putin görüşmesi Prigojin
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