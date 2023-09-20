Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Ermenistan tarafından Rusya'nın Karabağ'daki yükümlülüklerini yerine getirmediği iddialarına yanıt vererek, "Azerbaycan hukuken kendi topraklarında operasyon yapıyor" dedi.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki terörle mücadele operasyonunu hukuken kendi topraklarında gerçekleştirdiğini vurgulayan Peskov, "Özellikle Ermeni tarafının Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıma yönündeki resmi kararından sonra bize yönelik bu tür suçlamaları kabul etmiyoruz. Hukuken artık Azerbaycan'ın kendi topraklarındaki eylemlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bize yönelik suçlamalar kesinlikle asılsızdır. Hiçbir dayanağı yoktur" ifadelerini kullandı.

"PUTİN-PAŞİNYAN TELEFON GÖRÜŞMESİNİN ZAMANLAMASI İLE İLGİLİ MUTABAKAT BEKLİYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yapılacak telefon görüşmesinin zamanlaması konusunda mutabakat beklediklerini belirten Peskov, "Başkan Putin ile Başbakan Paşinyan arasındaki telefon görüşmesinin şartları üzerinde anlaşmaya varılmasını bekliyoruz. Bu görüşme gerçekleşir gerçekleşmez sizi bilgilendireceğiz" dedi. Peskov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile henüz böyle bir görüşmenin planlanmadığını, ancak gerekirse görüşme gerçekleştirilebileceğini söyledi. Peskov, "Ermeni tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz. Ermenistan bizim çok önemli müttefikimiz, ortağımız ve yakın bir ülke olmuştur, olmaya da devam ediyor. Aynı zamanda çok önemli bir ortağımız olan Azerbaycan ile de temaslarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

EMENİSTAN'A TARİHİ AYAR!

Karabağ konusunda Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki 2021-2022 tarihli üçlü anlaşmaları dikkate aldıklarına işaret eden Peskov, "Şu anda arşivler açısından önemli bir başka husus da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan'ın 1991 itibarıyla olan topraklarını tanımasıdır. Bu, Ermeni tarafının Karabağ'ı Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak tanıdığı anlamına geliyor." diye konuştu.

PUTİN ÇİN'İ ZİYARET EDECEK

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyareti planına da değinerek, "Ziyaret planlanıyor. Sizi zamanı gelince bilgilendireceğiz" dedi. Son günlerde Rusya'da da korona virüs vakalarında artış gözlemlenmesinin ardından Putin'in bu konuyu gündemine alabileceğini aktaran Peskov, "Artık her mevsim bu gibi artışlar yaşayabileceğimiz açık. Bununla yaşamaya alışmalıyız. Başkan'ın (Putin) önümüzdeki toplantılarda bu konuyla ilgili raporları dinleyeceğini göz ardı etmemeliyiz" şeklinde konuştu.

PAŞİNYAN: "(KARABAĞ) YAŞANANLARI NOT EDİYORUZ, GELİŞMELERİ TAKİP EDECEĞİZ"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'da askeri gerginliğin devam etmeyeceğini umduklarını belirterek "Yaşananları not ediyoruz, gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu konuda söyleyeceklerimiz varsa mutlaka paylaşacağız." dedi.

Paşinyan'ın, Ermenistan'daki televizyon kanallarında yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, Karabağ'daki Ermeni grupların silah bırakmasıyla sonuçlanan Azerbaycan ordusunun bölgedeki yerel antiterör faaliyetlerini değerlendirdi.

Azerbaycan ile Rus Barış Gücü aracılığıyla Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcileri ile varılan anlaşmayı gördüklerini anlatan Paşinyan, Ermenistan'ın anlaşmanın oluşturulmasına yönelik süreçte hiçbir şekilde yer almadığını belirterek anlaşmada Ermenistan isminin yer almasına tepki gösterdi.

Paşinyan, "Yaşananları not ediyoruz, gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu konuda söyleyeceklerimiz varsa mutlaka paylaşacağız." diye konuştu.

Bölgedeki çatışmaların yoğunluğunda azalma olduğunu ifade eden Paşinyan, "Ancak tümüyle bitmedi. Askeri durumdaki tırmanmanın devam etmeyeceğini umuyoruz." dedi.