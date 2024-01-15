VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Güler: 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hâle getirildi
Başkan Erdoğan şehit Müslüm Öztürk'ün ailesine taziyelerini iletti
Bakan Yerlikaya'dan şehit ailesine taziye ziyareti
Kremlin: Ukrayna'nın barış planına yönelik görüşmeden Rusya'sız sonuç alınamaz
6. Etnospor Forumu, Antalya'da gerçekleşecek
Eğitim Teknolojileri Yarışması ile ülkemizin geleceği şekilleniyor
15 Ocak 2024 Pazartesi 14:23:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 14:23:00

Kremlin: Ukrayna'nın barış planına yönelik görüşmeden Rusya'sız sonuç alınamaz

Kaynak: AA

ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın sunduğu ve Davos'ta görüşülen barış planının sonuç vermeyeceğini belirterek, "Bizim katılımımız olmadan elbette her türlü istişare yapılabilir ancak herhangi bir sonuç alınma ihtimali yoktur." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirmek için Kiev'in şartlarını ortaya koyan 10 maddelik barış planının dün Davos'ta ele alınmasına yönelik gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın bu tür istişarelere yönelik yaklaşımını daha önce birçok defa dile getirdiklerine işaret eden Peskov, "Bu süreçlerin, herhangi belirli bir sonuca ulaşmayı hedefleyememesinin açık bir nedeni var; biz katılmıyoruz. Bizim (Rusya) katılımımız olmadan, herhangi bir müzakerenin herhangi bir sonuca ulaşma olasılığı yoktur." diye konuştu.

Peskov, Davos'ta yapılan görüşmenin de sonuç vermeyeceğini vurgulayarak, "Bizim katılımımız olmadan elbette her türlü istişare yapılabilir ancak herhangi bir sonuç alınma ihtimali yoktur." ifadesini kullandı.

İsviçre'nin Davos kasabasındaki 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık zirvesi öncesi, dün 83 ülkeden ulusal güvenlik danışmanının, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirmek için Kiev'in şartlarını ortaya koyan 10 maddelik barış planını ele aldığı bildirilmişti. Görüşmelere Rusya davet edilmemişti.

Etiketler : dmitriy peskov ukrayna rusya savaş
Estetik güzeli çıktı

Estetik güzeli çıktı
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış
Çekim sonrası hastanelik oldu

Çekim sonrası hastanelik oldu
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor
Afra'dan 'Mert' tavır!

Afra'dan 'Mert' tavır!
Barıştılar

Barıştılar
"Kumar beni mahvetti"

"Kumar beni mahvetti"
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX