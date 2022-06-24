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24 Haziran 2022 Cuma 15:44:00 - Güncelleme:24 Haziran 2022 Cuma 15:44:00

Kremlin: Ukrayna ve Moldova'nın AB adaylığı, Rusya'ya sorun çıkarmamalı

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ve Moldova'ya Avrupa Birliği (AB) adaylık statüsü verilmesiyle ilgili “Bizim için bütün bu süreçlerin bize daha fazla sorun çıkarmaması önemli.” dedi.

Peskov, Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye aday ülke olarak kabul edilmesiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Bu konunun Avrupa'nın iç meselesi olduğunu belirten Peskov, bu süreçlerin Rusya'nın AB ile ilişkilerinin daha fazla bozulmasına yol açmamasının önemli olduğuna dikkati çekti.

    Peskov, AB ile ilişkilerin zaten yeterince bozuk olduğunu hatırlatarak, "Bizim için bütün bu süreçlerin bize daha fazla sorun getirmemesi ve anılan ülkelerin (Ukrayna ve Moldova) bizimle ilişkilerinde daha fazla sorun çıkarmaması çok önemli. Zaten bu sorunlardan çok var." ifadesini kullandı.

    Ukrayna'nın adaylık statüsü ile ilgili söylenecek çok bir şey olmadığını, zaten her şeyin açık olduğunu kaydeden Peskov, Moldova'nın Avrupalılardan daha çok Avrupalı olmak istediğini ve bunun için bazı tedbirler almaya çalıştığını söyledi.

    Peskov, "Birçok yönden Moldova, nedense bu adaylık statüsünü Rus karşıtlığı ile ilişkilendiriyor. Daha fazla Rus karşıtı olduklarında daha çok Avrupalıların onlardan hoşlanması gerektiğini düşünüyorlar. Bunun olmasını gerçekten istemezdik." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'de 20 yıl önce diplomat olarak çalıştığını hatırlatan Peskov, Türkiye'nin uzun süredir AB'ye aday ülke olarak beklediğini hatırlattı. Peskov, "Bununla birlikte Türkiye'nin egemen bağımsız bir ülke haline geldiğini görüyoruz. Bu yüzden burada nüanslar mümkün." diye konuştu.

    "Kaliningrad konusunda misilleme için zamana ihtiyaç var"

    Litvanya'nın Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yönelik transit mal geçişlerini engellemesine karşılık alınacak önlemler hususundaki soruya da cevap veren Peskov, "Burada acele etmeye gerek yok ama aynı zamanda elbette yeterince kararlıyız. Kararlar verilmeden önce biraz zamana ihtiyaç var." diye konuştu.

    Peskov, Rus yetkililerin olup bitenleri ciddi şekilde analiz ettiğini ve pozisyonlarını diğer ülkelere Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilettiğini belirterek, bu konuda kesinlikle haklı olduklarını ancak kısıtlama kararının iptal edilmesini dışlamadıklarını kaydetti.

    Etiketler : Peskov Ukrayna Moldova
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