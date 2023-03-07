Kremlin: Ukrayna meselesi çözümünde barış yoluna geçiş için gerekli koşullar oluşmadı
Kaynak: AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna meselesi çözümünde barış yoluna geçişin sağlanması için gerekli koşulların oluşmadığını belirterek, "Washington, bu savaşın sona ermesini istemiyor." dedi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki durumu değerlendirdi.
Çin'in Ukrayna meselesi çözümüne ilişkin Rusya'ya sunduğu planla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Çinli meslektaşlarının görüşlerine önem verdiklerini dile getirdi.
Peskov, Ukrayna'da başlattıkları "özel askeri operasyonun" devam ettiğini vurgulayarak, "Bu durumda barışçıl yola geçiş için gerekli koşullar oluşmadı. Bu nedenle, Rusya, özel askeri operasyonun sürdürülmesi yoluyla hedeflerine ulaşmaya çalışıyor." diye konuştu.
Ukrayna'daki savaşın arakasında ABD'nin bulunduğuna işaret eden Peskov, "Washington, bu savaşın sona ermesini istemiyor. Washington, bu savaşı sürdürmek için elinden geleni yapacak." ifadesini kullandı.
- ABD'li senatörlerden TikTok yasağına destek
- Lukaşenko: Belarus'taki askeri havaalanına saldırıda bulunanlar yakalandı
- Bulgaristan'dan Türkiye'deki deprem bölgelerine 70 konteynerin sevkiyatı başladı
- Putin'den Rusya'da deprem tehlikesi olan bölgelerdeki durumu gözlemleme talimatı
- Stoltenberg'den Türkiye-İsveç-Finlandiya müzakere sürecine ilişkin açıklama
- ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına ait yeni görüntüler tartışmalara neden oldu