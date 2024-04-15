Kremlin: Tüm Orta Doğu ülkelerini itidalli olmaya çağırıyoruz
Kaynak: AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu ülkelerine itidalli olma çağrısında bulunarak, "Tüm anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinden yanayız." dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.
İran-İsrail gerilimine değinen Peskov, Orta Doğu'daki gerginliğin artmasından "son derece" endişe duyduklarını belirterek, "Bölgedeki tüm ülkeleri itidalli olmaya çağırıyoruz. Gerginliğin artması kimsenin yararına değil. Bu nedenle elbette, tüm anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinden yanayız." diye konuştu.
ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelik metal alanında yaptırım uygulamasını değerlendiren Peskov, söz konusu yaptırımların "yasa dışı" olduğunu vurgulayarak, "Bu yaptırımlar, uygulayanların çıkarlarını da mutlaka olumsuz etkileyecek." ifadesini kullandı.
İRAN-İSRAİL GERİLİMİ
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.
İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.
- "İsrail'e tansiyonu artırmaması çağrısında bulunuyoruz"
- ABD'nin İran saldırısına misilleme konusunda İsrail'i "dikkatli ve stratejik" olmaya çağırdığı iddiası
- İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 797'ye çıktı
- Kremlin: Tüm Orta Doğu ülkelerini itidalli olmaya çağırıyoruz
- AB'den Sudan'daki insani felaketi sonlandırmak için uluslararası topluma çağrı
- İran'dan İsrail'e roket saldırısı... Füzeleri ABD ordusu imha etti