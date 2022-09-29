Kremlin tarih verdi! Ortalığı karıştıracak açıklama

Rusya duyurdu: Kremlin'de imza töreni düzenlenecek
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov "30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de imza töreni düzenlenecek" açıklamasında bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yarın sözde referandum ile Rusya'ya katılma kararı alan bölgelerin katılımının resmen onaylanacağını ve Putin'in bu konuda bir konuşma yapacağını doğruladı.
Rusya'ya katılım belgelerinin ayrılıkçı bölge liderlerinin ve Duma vekillerinin de katılımıyla saat 15'te Kremlin'de imzalanacağını duyurdu.
Peskov, Kremlin konunun aciliyetine binaen katılım anlaşmalarının Duma ve Federasyon Konseyi'nde yapılacak olan oturumlar öncesinde imzalanmasına karar verildiğini belirtti.
Peskov ayrıca, Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesinin hazırlığının yapıldığını da bildirdi
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