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21 Ekim 2022 Cuma 16:37:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 16:37:00

Kremlin Sözcüsü Peskov: Türkiye'nin gaz merkezi olması, Moskova ve Ankara'nın çıkarına

Kaynak: IHA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin gaz merkezi olması, Moskova ve Ankara'nın çıkarına olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de gaz merkezi kurulmasının hem Moskova'nın hem de Ankara'nın çıkarına olduğunu ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'de gaz merkezi kurulmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Peskov, şu anda böyle bir planın olmadığını, ancak liderlerin sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Peskov, "Ancak gerektiğinde hemen organize edilecektir. Biliyorsunuz iki lider çok sık görüşüyor ve çoğu zaman görüşmeleri birkaç saat içerisinde koordine edilebiliyor" dedi.

"BU GİRİŞİM HEM MOSKOVA'NIN HEM DE ANKARA'NIN ÇIKARINA"

Türkiye'de gaz merkezi oluşturulmasına yönelik Astana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in görüşme gerçekleştirdiğini ve görüşmenin ardından iki ülkeden ilgili tarafların görüşmelere başladığını aktaran Peskov, "Başkanlar tarafından her iki ülkenin ilgili heyetlerine istişarelere başlama talimatı verildi. Bu girişim hem Moskova'nın hem de Ankara'nın çıkarınadır" ifadelerini kullandı.

"PUTİN MÜZAKERELERE AÇIK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile en başından beri müzakerelere açık olduğunu ve bu açıdan hiçbir şeyin değişmediğini söyleyen Peskov, "Putin, Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında neredeyse bir belge üzerinde anlaşmaya varıldığında müzakerelere açıktı. Yani bu anlamda değişen bir şey yok. Ukrayna tarafının pozisyonu değişti. Ukrayna yasaları artık herhangi bir müzakereyi yasaklıyor" ifadelerini kullandı.

"SIZINTININ ARKASINDAKİ GERÇEK, KAMUOYUNA AÇIKLANIRSA BU BİRÇOK AVRUPALIYI ŞAŞIRTACAK"

Rusya'nın Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarındaki sızıntılara ilişkin yürütülen soruşturmaya erişim sağlamak için diplomatik kanallar aracılığıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Peskov, karşılık alamadıklarını ifade etti. Peskov, "Sızıntının arkasındaki gerçek, kamuoyuna açıklanırsa bu birçok Avrupalıyı şaşırtacak" dedi.

Etiketler : kremlin sözcüsü dmitriy peskov türkiye rusya doğal gaz
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