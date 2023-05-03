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Kremlin Sarayı, saldırının ardından Putin'in programı değişmedi
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03 Mayıs 2023 Çarşamba 20:33:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 20:33:00

Kremlin Sarayı, saldırının ardından Putin'in programı değişmedi

Kaynak: AA

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Kremlin Sarayı'na gece saatlerinde 2 İHA ile düzenlenen saldırının ardından konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programının değişmediğini belirterek, Putin'in 9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da düzenlenecek olan Zafer Bayramı törenine katılacağını açıkladı.

Kremlin Sarayı'na gece saatlerinde 2 İHA ile düzenlenen saldırının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da düzenlenecek olan Zafer Bayramı töreninin iptal edilip edilmeyeceğine dair soruya cevap veren Peskov, Putin'in 9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da düzenlenecek olan Zafer Bayramı törenine katılacağını belirterek, "Geçit töreni yapılacak. Programda herhangi bir değişiklik yok. Başkanın programında da bir değişiklik yok" dedi.

Kremlin'e yapılan saldırının ardından Putin'in çalışmalarını Kremlin Sarayı'nda mı yoksa Novo Ogaryovo'daki konutunda mı sürdüreceğine dair gelen soruya Peskov, `Gününde size haber vereceğiz` karşılığını verdi.

Putin'in şuan nerede olduğuna açıklık getiren Peskov, "Bugün Novo Ogaryovo'daki konutunda çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca, saldırı sırasında Putin'in Kremlin Sarayı'nda bulunmadığını yineledi.

UKRAYNA, SALDIRIYI KENDİLERİNİN DÜZENLEDİKLERİ YÖNÜNDEKİ İDDİALARI REDDETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Sözcüsü Serhiy Nikiforov, "Kremlin'e gece gerçekleştirilen sözde saldırı hakkında bilgimiz yok. Başkan Zelenskiy'in defalarca söylediği gibi Ukrayna tüm güçlerini başkalarına saldırmak yerine kendi topraklarını özgürleştirmek için kullanıyor" ifadelerini kullanmış, "Bu, düşmanlarımızdan beklenecek bir numara" demişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise, saldırıyı Ukrayna'nın gerçekleştirdiği bilgisinin doğru olmadığını belirtmiş, "Rusya açıkça büyük çaplı bir terör saldırısı hazırlıyor. Her şeyden önce Ukrayna, savunma savaşı yürütüyor ve Rusya topraklarındaki hedeflere saldırmıyor. Çünkü bu, hiçbir askeri sorunu çözmez ve hiç bir şekilde savaş alanında hiçbir şeyi değiştirmez. Bu, Rusya'nın Ukrayna'nın şehirlerine, sivillere ve altyapı tesislerine yönelik toplu saldırıları haklı çıkarmasına imkan tanır. Buna neden ihtiyacımız olsun ki? Mantık nedir?" ifadelerini kullanmıştı.

Podolyak ayrıca, "Rusya, Ukrayna'nın cephede saldırı başlatmasından şüphesiz çok korkuyor ve kontrolü ele almaya, dikkat dağıtmaya çalışıyor. Dolayısıyla Rusya'nın bu tür açıklamaları, Ukrayna'da büyük çaplı bir terör saldırısına bahane bulma girişimi olarak değerlendirilmelidir" demişti.

"SUİKAST GİRİŞİMİ"

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Kremlin Sarayı'na gece saatlerinde 2 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğu, İHA'ların etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

Saldırı `Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi` ve `planlı bir terör saldırısı` olarak nitelendirilmiş, Putin'in saldırı sırasında Kremlin'de olmadığı aktarılmıştı.

Etiketler : Kremlin Sarayı Putin Rusya
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