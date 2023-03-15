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15 Mart 2023 Çarşamba 15:52:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 15:52:00

Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler kötü durumda

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin kötü durumda olduğunu belirterek, "Rusya yapıcı diyaloğu reddetmedi, şimdi de reddetmiyor." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin ile Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in bugün başkent Moskova'da görüşeceklerine dikkati çeken Peskov, görüşmede ikili ilişkiler, Suriye meselesi ve Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin ele alınacağı bilgisini paylaştı.

Peskov, ilk başta Rus ve Suriye heyetleri arasında müzakerelerin yapılacağını, sonra da Putin ile Esed'in yüz yüze görüşeceğini aktardı.

"ABD İLE KARADENİZ'DEKİ AMERİKAN İHA OLAYIYLA İLGİLİ TEMAS OLMADI"

Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracı (İHA) ile ilgili olaya değinen Peskov, Rusya Savunma Bakanlığının olayla ilgili gerekli açıklamayı yaptığına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de bu konuda bilgi verildiğine işaret etti.

Peskov, Rusya ile ABD arasında olaya ilişkin en üst seviyede temasların olmadığını vurgulayarak, "İlişkilerimiz en düşük noktada, oldukça kötü durumda bulunuyor. Elbette, her iki ülke kendi çıkarlarını savunacak. Ancak, Rusya yapıcı diyaloğu reddetmedi, şimdi de reddetmiyor." diye konuştu.

OLAY

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü dün duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'ye ait MQ-9 İHA'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Etiketler : abd iha karadeniz dimitriy peskov rusya

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