VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mardin, Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkili oldu
Başkan Erdoğan: Milletim bizi yanıltmayacak!
Tuncay Özkan'ın KRT ve ANKA yalanı!
İmamoğlu kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti
Bakan Soylu: Seçim gecesi ortalığın karışması için Yunanistan'daki PKK kampı Lavrion'dan talimat ver...
Bakan Akar: Herkesin tarihten ders alması lazım
19 Mayıs 2023 Cuma 14:22:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 14:22:00

Kremlin: Rusya-ABD silah kontrolü anlaşmalarına dair son kalıntılar da yok olup gidiyor

ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasında silah kontrolüne yönelik somut görüşmelerin yürütülmediğini belirterek, "Bu alandaki uluslararası yasal çerçevenin son kalıntıları da yok olup gidiyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'de bazı senatörlerin, ABD'nin Rusya ile imzaladığı "New START" silah kontrolü anlaşmasından çekilmesi için yeni yasa tasarısı hazırlamasını değerlendirdi.

Silah kontrolü konusunun sadece Rusya ve ABD için değil, tüm dünya için son derece önemli olduğunu vurgulayan Peskov, "Moskova ile Washington arasında şu anda ciddi, somut temasların olmadığını üzülerek söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Peskov, silah kontrolü konusunda ABD ile Rusya arasındaki temaslar için zamanın azaldığına işaret ederek, "Bu alandaki uluslararası yasal çerçevenin son kalıntıları da yok olup gidiyor. Zaman azalıyor, bu yüzden durum üzücü. Bunun tüm sorumluluğu Washington'a aittir." diye konuştu.

Rusya'nın demografi sorunu

Rusya'daki demografik sorunlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, "Demografi, şu ana kadar başarısız olduğumuz bir konu. Şu anda demografi açısından çok zor bir durumdayız." ifadesini kullandı.

Bu konuda çeşitli tedbirlerin alındığını belirten Peskov, şunları kaydetti:

"Doğum oranını artırmak için bazı adımlar atıldı ancak henüz arzu edilen sonuçlar elde edilmedi. Alınan önlemler uzun vadeli hazırlandı. Maalesef, kısa sürede hemen sonuç verecek bir önlem bulamadık."

Etiketler : Peskov Rusya ve ABD Rusya
Eşim sahiplenici olmalı

Eşim sahiplenici olmalı
Cannes yolcusu!

Cannes yolcusu!
Sevgiliden VIP servis

Sevgiliden VIP servis
Demet'i unutamadı

Demet'i unutamadı
'Ego'larına yenildiler

'Ego'larına yenildiler
Festival çıkarması

Festival çıkarması
İlk kez oy kullandı

İlk kez oy kullandı
"Orhan Gencebay hayatını kaybetti" iddiasına yalanlama

"Orhan Gencebay hayatını kaybetti" iddiasına yalanlama
Türk erkeği romantik değil

Türk erkeği romantik değil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX