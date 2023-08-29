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29 Ağustos 2023 Salı 15:28:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 15:28:00

Kremlin: Putin, Prigojin'in cenaze törenine katılmayacak

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in cenaze törenine katılmayacağını bildirdi.

Peskov, özel jetin düşmesi sonucu öldüğü bildirilen Prigojin'in yakında yapılması beklenen cenaze törenine ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cenaze törenine ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını belirten Peskov, "Bu konuda kararlar aile ve arkadaşları tarafından veriliyor, onlar olmadan bir şey söyleyemeyiz. (Putin) Başkanın törene katılımı öngörülmüyor." dedi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin'in de bulunduğu özel jetin Tver'de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Putin, uçakta ölenlerin ailelerine başsağlığı dilemişti.

Etiketler : Peskov Prigojin Moskova
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