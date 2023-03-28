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28 Mart 2023 Salı 14:47:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 14:47:00

Kremlin: Kuzey Akım sabotajının bağımsız araştırılması talebinin BMGK'den geçmemesi üzücü

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kuzey Akım hatlarına yönelik sabotaj için bağımsız araştırma talebinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) geçmemesinin "üzücü" olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotajın bağımsız soruşturma komisyonu tarafından araştırılmasını öngören karar tasarısının BMGK'den geçmemesini değerlendiren Peskov, "Bunu üzüntüyle karşılıyoruz. Herkesin, bu terör eyleminin organizatörleri ve faillerini açığa çıkaracak tüm ilgili tarafların katılımıyla tarafsız bir soruşturmaya ilgi göstermesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Bu konunun kapatılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Peskov, olayla ilgili uluslararası soruşturmanın yapılması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

"ALMANYA, UKRAYNA'YI SİLAHLANDIRMADA AKTİF ROL OYNUYOR"

Sözcü Peskov, Alman dergisi Der Spiegel'in, Almanya'nın Ukrayna'ya maddi desteğini arttıracağı yönündeki iddiasını da değerlendirerek, "Almanya, Ukrayna'yı silahlandırma konusunda aktif rol oynuyor. Almanya, çatışmaya dahil olma seviyesini doğrudan ve dolaylı şekilde sürekli artırıyor. Bu nedenle bu tür eylemler ve kararlar iyi işaret değil." ifadelerini kullandı.

Etiketler : almanya kuzey akım sabotaj bmgk

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