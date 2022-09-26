Kremlin'den flaş 'seferberlik' açıklaması

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26 Eylül 2022 Pazartesi 13:58:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 15:36:00

Rusya sınırları kapatacak mı? Kremlin'den açıklama geldi

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Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasına göre, "Seferberlik çağrılarında bazı hatalar yapıldı, bu hatalar düzeltilecek" denildi.

Rusya'nın kısmi askeri seferberlik ilanı sonrası pek çok Rus vatandaşı ülkeden kaçmaya çalışmıştı. Kremlin'den bugün konuya ilişkin şaşırtan bir açıklama geldi. Kremlin açıklamasında "Seferberlik çağrılarında bazı hatalar yapıldı, bu hatalar düzeltilecek" ifadelerini kullandı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Putin ülkede kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurmuştu.

Karar sonrasında pek çok Rus vatandaşı İstanbul ve Erivan'a tek yönlü uçuşlara akın etmiş, seferler tükenmişti. Uçak bulamayan birçok kişi ise Finlandiya sınırına akın etmişti.

Tartışmaların büyümesinin ardından Kremlin'den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Seferberlik çağrılarında bazı hatalar yapıldı. Bu çağrıdaki hatalar düzeltilecek" denildi.

Ülkeden kaçan Ruslara ilişkin sınırların kapatılıp kapatılmayacağı konusunda ise Kremlin "Sınırların kapatılması konusunda herhangi bir karar alınmadı" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Rusya seferberlik Seferberlik çağrıları
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