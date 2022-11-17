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17 Kasım 2022 Perşembe 18:11:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 18:11:00

Kremlin: BM, Rus tarım ihracatındaki sorunlar için güvence verdi

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın gıda ve gübre ihracatının sağlanmasına yönelik çalışmaların tamamlanacağına dair güvenceler verdi" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasında Rusya'nın endişelerinin de göz önünde bulundurulduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın gıda ve gübre ihracatının sağlanmasına yönelik çalışmaların tamamlanacağına dair güvenceler verdi" dedi.

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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye, Ukrayna, Rusya ile BM arasında 22 Temmuz'da imzalanan ve bugün uzatılmasına karar verilen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anlaşmanın uzatılmasında, Rusya'nın endişelerinin göz önünde bulundurulup bulundurulmadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Evet, kesinlikle bulunduruldu." ifadesini kullandı.

BM'nin, Rusya'ya çeşitli garantiler verdiğine işaret eden Peskov, "BM, Rusya'nın gıda ve gübre ihracatının sağlanmasına yönelik çalışmaların tamamlanacağına dair güvenceler verdi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin, Rus gıda ve gübre ihracatçılarına yönelik yaptırım muafiyetlerine ilişkin ortak bir açıklama yaptığını anımsatan Peskov, "Bu olumlu yönde önemli bir ilerlemedir ve önümüze çıkan doğrudan ve dolaylı tüm sorunların tamamen ortadan kaldırılması için bu çalışma sonuçlandırılacaktır. BM'nin çalışmalarının sonuçları oluyor." diye konuştu.

Peskov, 120 günlüğüne uzatılan tahıl anlaşmasının "süresiz" olarak uzatılmasına yönelik görüşmelerin ise yapılmadığını söyledi.

Etiketler : Kremlin Peskov BM
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