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24 Ekim 2023 Salı 14:38:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 14:38:00

Kremlin: Bir an önce ateşkes sağlanmalı ve Filistin bağımsız devlet olmalı

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail-Filistin çatışması ile ilgili olarak bir an önce ateşkesin sağlanması ve Filistinliler için bağımsız bir devletin kurulması gerektiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın tüm rehineleri acilen serbest bırakması gerektiğini kaydeden Peskov, "Bu bizim kesin tavrımızdır. Elbette Hamas'ı, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya çağırıyoruz." dedi.

Peskov, Hamas'ın elindeki Rus vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda "çatışmayla ilgili tüm taraflarla" temas kurmak için tüm fırsatları kullandıklarını ve bu çabaların süreceğini vurguladı.

Rus vatandaşlarının nasıl ve ne zaman serbest bırakılabileceği konusunda henüz kesin bilgiye sahip olmadığını dile getiren Peskov, "Onların sağ salim dönmelerini tüm kalbimizle diliyoruz. Elbette öncelikle yurttaşlarımız için endişeleniyoruz." diye konuştu.

Peskov, Hamas'ın elinde kaç Rus rehinenin olduğuna ilişkin soruya ise "Burada yaklaşık tahminler vermek doğru değil, tam rakamı söyleyemem." şeklinde cevap verdi.

İsrail tarafıyla oldukça düzenli görüştüklerini ve yoğun bir diyalogları olduğunu bildiren Peskov, "Rus tarafının tutumu oldukça tutarlı. Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tarafından defalarca dile getirildi. Terörizmin her türlü tezahürünü kınıyoruz, kurbanların yakınları ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Bir an önce ateşkesin sağlanması ve soruna çözüm bulunmasını istiyoruz, bunun temelinde ise Filistinlilere bağımsız bir devletin sağlanmasının gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : kremlin dmitriy peskov israil filistin
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