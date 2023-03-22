"Batı, Putin ile Şi'nin Moskova'daki görüşmelerine "düşmanca" tepki sergiledi"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Putin ve Şi'nin başkent Moskova'daki görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müzakerelerin yoğun geçtiğini belirten Peskov, görüşmeler esnasında iki liderin imzaladığı bildirilerin "aşırı derecede önemli" olduğunu vurguladı.

Batı'nın söz konusu görüşmelere ilişkin tepkisini değerlendiren Peskov, "Bu, hemen hemen tüm konularda dostça olmayan ve son derece düşmanca bir tepkidir. Bu, hiç kimse için bir sır değil." dedi.

Peskov, iki ülke liderinin görüşmesinde, Ukrayna'nın teklif ettiği barış planının ele alınmadığını aktararak, "Sadece Çin barış planında yer alan hükümler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesini kullandı.

Bloomberg'in, "Çin'in Rusya'dan doğal gaz alımını artırmak istemediği" yönündeki iddiasına değinen Peskov, "Bloomberg, bu bilgileri verirken kaynağı göstermiyor. Bunlar, beceriksiz şekilde yayılan bilgiler. Gerçek ise bambaşka. Görüşmede, gaz alımının artırılması konuşuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'yı ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin Sarayı'nda 20-21 Mart'ta görüşmeler yapmıştı.

İki ülke liderinin katılımıyla Rus ve Çin heyetleri arasında da görüşmeler yapılmış, sonrasında iki ülke arasında bazı bildiriler imzalanmıştı.