VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BBP Genel Başkanı Destici'nin aracı kaza yaptı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ramazan temizliği yapıldı
Kremlin: Alman ordusunda Rusya'ya saldırı planları somut olarak tartışıldı
"Özgür Bey, yalan konuşma noktasında Pinokyo arayacaksa, aynaya baktığında kendisini görür"
Yunan basını: Türkiye Afrika'da oyun değiştiriyor
İsrail savaş kabinesinin Netanyahu'nun ateşkes şartlarını reddettiği iddiası
04 Mart 2024 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 14:30:00

Kremlin: Alman ordusunda Rusya'ya saldırı planları somut olarak tartışıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alman ordusundaki subayların Kırım Köprüsü'nün imhasıyla ilgili konuşmalarının, Rusya'ya saldırı düzenleme planlarının somut şekilde tartışıldığını gösterdiğini savundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya destek için Kırım Köprüsü'nü Taurus füzelerinin imha edip edemeyeceğine ilişkin Alman subayları arasında geçen konuşmaların yer aldığı ses kaydının sızmasıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bu hususta hızlı, eksiksiz ve etkili bir denetim yapılacağını söylediğini hatırlatan Peskov, medya aracılığıyla bunun nasıl gerçekleşeceğini göreceklerini ifade etti.

"BURADA HER ŞEY ÇOK AÇIK"

Alman subayları arasındaki konuşmanın içeriğiyle ilgili Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff'un Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını dile getiren Peskov, "Kendi içinde (subayların konuşması), Bundeswehr (Alman Silahlı Kuvvetleri) içinde Rusya topraklarına saldırı düzenleme planlarının esaslı ve somut olarak tartışıldığını gösteriyor. Bu, herhangi bir hukuki yoruma ihtiyaç bırakmıyor, burada her şey çok açık." ifadelerini kullandı.

Kırım Köprüsü'ne saldırının fiilen nerede tartışıldığının önemli olduğuna dikkat çeken Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada tabii ki Bundeswehr'in bunu kendi inisiyatifiyle yapıp yapmadığını öğrenmemiz gerekiyor. O zaman soru, Bundeswehr'in ne kadar yönetilebilir olduğu ve Scholz'un tüm bunları ne kadar kontrol ettiğidir ya da bunun Almanya'nın devlet politikasının bir parçası olup olmadığıdır."

Sözcü Peskov, bütün bunların "kolektif Batı ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan katılımını" gösterdiğini savundu.

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayımlamıştı.

Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, siyasi bir karar alınması durumunda Taurus füzelerinin ne şekilde gönderilebileceğini, bunların Ukrayna tarafından Almanya'nın istihbarat ve teknik desteği olmadan kullanılıp kullanılamayacağını tartışıyorlardı.

Kayıtta Taurus füzelerinin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na yaptığı Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip edemeyeceği tartışması da yer alıyordu.

Etiketler : rusya almanya saldırı dmitriy peskov
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Roman'ın hep yanında olmak istiyorum

Roman'ın hep yanında olmak istiyorum
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti

Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Londra Moda Haftası'na Türk damgası

Londra Moda Haftası'na Türk damgası
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması
Yasmin Dominik'ten trip yedi

Yasmin Dominik'ten trip yedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX