Kremlin açıkladı: Kuzey Kore lideri Kim Rusya'ya gidecek

Kremlin açıkladı: Kuzey Kore lideri Kim Rusya'ya gidecek

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un bugün Rusya'ya doğru yola çıktığı iddiası üzerine Kremlin'den açıklama geldi.

Açıklamada, " Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'ya ilerleyen günlerde resmi bir ziyaret gerçekleştirecek" ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore'de bugün ülkenin istihbaratına dayandırılan bir haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u taşıyan özel zırhlı bir trenin Rusya'ya doğru yola çıktığı iddia edilmişti.