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11 Eylül 2023 Pazartesi 16:18:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 16:18:00

Kremlin açıkladı: Kuzey Kore lideri Kim Rusya'ya gidecek

Kaynak: İHA

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Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine ilerleyen günlerde ülkeye geleceği belirtildi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un bugün Rusya'ya doğru yola çıktığı iddiası üzerine Kremlin'den açıklama geldi.

Açıklamada, " Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'ya ilerleyen günlerde resmi bir ziyaret gerçekleştirecek" ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore'de bugün ülkenin istihbaratına dayandırılan bir haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u taşıyan özel zırhlı bir trenin Rusya'ya doğru yola çıktığı iddia edilmişti.

Etiketler : KUZEY KORE PUTİN KİM JONG-UN RUSYA
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