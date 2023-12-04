Kremlin: AB'nin Ukrayna'ya maddi destek sağlaması zorlaşıyor
Kaynak: AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya maddi destek sağlamasının zorlaştığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Financial Times gazetesinin, AB'de Ukrayna'ya maddi destek sağlanması konusunda anlaşmazlıklar bulunduğu yönündeki haberini değerlendiren Peskov, AB'nin Ukrayna'ya maddi destek sağlamasının zorlaştığını belirtti.
Peskov, "Onların (Avrupalılar) Ukrayna'ya boşa para vermesi zorlaşıyor. Bize gelince, özel askeri operasyon devam edecek. Bizim ekonomi, özel askeri operasyonun koşullarına uyum sağladı." dedi.
Çin'in ABD'ye ait savaş gemisinin Güney Çin Denizi'nde kara sularını ihlal ettiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Hiçbir kışkırtıcı eylemi olumlu karşılamıyoruz. Karşılıklı saygı ve istikrarın artmasını sağlayan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.
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