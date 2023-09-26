VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bitlis'te 60 köye GES'le su ulaştırıldı! Metrelerce derinlikten çıkarılıyor
'Ziraat Bankası'dan mülteci şartı' iddialarına yalanlama
Türkiye'ye girmeye çalışan 17 şahıs sınırda yakalandı... 11'i FETÖ'cü çıktı
Türkiye'nin en güçlü turbofan motoru... TEKNOFEST'te sergilenecek
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 91. sayısını yayımladı
İsrail ve ABD'yi geride bırakacak! Selçuk Bayraktar TB3 için tarih verdi
26 Eylül 2023 Salı 15:53:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 15:53:00

Kremlin: ABD'nin Karabağ'a misyon göndermesi için Azerbaycan'ın onayı gerekir

Kaynak: AA

ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Karabağ'a misyon gönderme niyetine ilişkin somut bir gelişme görmediklerini belirterek, “Herhangi bir misyon ancak Azerbaycan tarafının rızasıyla var olabilir." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın "Karabağ'da uluslararası misyon olmalı, bu konuda müttefiklerimizle çalışıyoruz." sözlerini gazetecilere değerlendirdi.

Karabağ'da olası bir misyon görevlendirilmesi için Azerbaycan'ın onayının gerektiğini vurgulayan Peskov, "Bu konuda henüz somut bir durum göremiyoruz. Herhangi bir misyon ancak Azerbaycan tarafının rızasıyla var olabilir." diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın Karabağ sürecinde ABD'nin aksine somut bir şekilde yer aldığını belirterek, "Rusya'nın Karabağ süreciyle etkileşim düzeyini ve buna katılımımızı, ABD'ninkiyle karşılaştırmak mümkün değil. Aynı şey Karabağ sürecine ilişkin sözlü değil fiili katılımımızla ilgili de söylenebilir, karşılaştırılamaz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Rus Barış Gücü'nün bölgede önemli rol oynadığını ve bunun devam edeceğini de söyledi.

Etiketler : dmitriy peskov abd karabağ azerbaycan
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX