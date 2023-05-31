Kremlin: ABD ve İngiltere'den Moskova'ya yapılan İHA saldırısını kınamalarını bekliyoruz

Kremlin: ABD ve İngiltere'den Moskova'ya yapılan İHA saldırısını kınamalarını bekliyoruz

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Moskova bölgesine yapılan İHA saldırısına ilişkin Peskov, İHA'ların Moskova'ya ne şekilde ulaştığı yönündeki soruya, "Bu konu Savunma Bakanlığının yetkisi alanındadır." yanıtını verdi.

Peskov, Rus medyasında İHA sayısıyla ilgili birbiriyle çelişen haberlerin yer almasına dair ise "Medya, birincil kaynak olamaz. Birincil kaynak Savunma Bakanlığı. Bu nedenle Savunma Bakanlığının açıklamalarına odaklanmak gerekiyor." dedi.

ABD ve İngiltere'nin saldırıyla ilgili tepkilerini değerlendiren Peskov, "Herhangi bir kınamanın olmadığını bir kez daha kaydettik. Elbette kınama açıklamalarını duymayı tercih ediyoruz. Ancak açıklamalarında kınama yoktu." diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki duruma ilişkin ise "Bölgedeki durumdan endişeliyiz. Sivil altyapılara yönelik saldırılar düzenleniyor. Durum oldukça endişe verici. Gerekli önlemler alınıyor." ifadelerini kullandı.

"Kosova'daki durum endişe verici"

Kosova'daki duruma da değinen Peskov, durumun endişe verici olduğunu belirtti. Sözcü Peskov, şunları kaydetti:

"Durumu takip ediyoruz. Elbette Sırbistan'ı destekliyoruz. Kosovalı Sırpların tüm meşru haklarına ve çıkarlarına saygı gösterilmesi ve bunların güvence altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Sırpların haklarını ihlal eden herhangi bir kışkırtıcı eyleme izin verilmemelidir."