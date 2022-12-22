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22 Aralık 2022 Perşembe 13:46:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 13:46:00

Kremlin: ABD, son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile savaşmaya devam ediyor

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya sevk edeceği Patriot hava savunma sistemlerinin Rus ordusunun meşru hedefi olacağını belirterek, "ABD, fiilen ve dolaylı olarak son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile savaşmaya devam ediyor." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD ziyaretini değerlendirdi.

ABD'nin Ukrayna'ya sevk edeceği Patriot sistemlerinin Rus ordusunun "meşru hedefi" olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, "Evet elbette, Ukrayna ordusunun kullandığı tüm silahlar gibi çünkü özel askeri operasyonun hedeflerinden birisi de Ukrayna'nın askersizleştirilmesidir." dedi.

Peskov, Ukrayna'ya yönelik artan silah sevkiyatının mevcut durumun çözümüne katkı sağlamadığını belirtti.

Zelenskiy'nin ABD ziyaretine de tepki gösteren Peskov, "ABD, fiilen ve dolaylı olarak son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile savaşmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün, Ukrayna'ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurmuştu.

Etiketler : dmitriy peskov rusya ukrayna patriot hava savunma sistemleri
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