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Krediyle Kovid-19 aşısı almışlardı... 5,6 milyon dozu çöpe attılar
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10 Ocak 2024 Çarşamba 17:37:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 17:37:00

Krediyle Kovid-19 aşısı almışlardı... 5,6 milyon dozu çöpe attılar

Kaynak: AA

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Uganda hükümetinin krediyle satın aldığı 5,6 milyon doz aşı, kullanım süresi dolduğu için çöpe atıldı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Uganda Sayıştay Başkanı John Muwanga meclise sunduğu raporda, Dünya Bankası kredisiyle alınan milyonlarca doz Kovid-19 aşısının kullanım süresinin dolduğunu belirtti.

Muwanga, kulanım süresi dolan 5,6 milyon doz aşının değerinin 7,3 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Süresi dolacak aşılar nedeniyle yıl sonuna kadar toplam 78 milyon dolarlık kayıp yaşanacağının tahmin edildiğini vurgulayan Muwanga, tedavi yöntemindeki değişikliklerden ötürü kullanılmayan AIDS/HIV ilaçlarının da süresinin dolduğunu ve bunların değerinin 8,6 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Afrika'da aşıya yönelik ilginin az olması ve ulaşım zorlukları nedeniyle aşılama kampanyası pek çok ülkede başarılı olamamıştı.

Etiketler : Uganda aşı süresi atık
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