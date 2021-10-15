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15 Ekim 2021 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 18:30:00

Kraliyet'in Hataylı şefi

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Bulaşıkçılıktan aşçılığa terfi edip, Hatay'a gelen Arabistan Kraliyet Ailesi'nin dikkatini hazırladığı meyve tabağıyla çeken Hüseyin Doğruöz, Kral Abdullah'ın baş aşçısı oldu. 18 yıl boyunca Kral'la birlikte dünyayı gezen Aşçı Hüseyin, kraliyet ailesinin kuzu tandırı, kepse ve büryan pilavını çok sevdiğini söyledi.

HAYATINI DEĞİŞTİREN MEYVE TABAĞI

Hataylı Hüseyin Doğruöz'ün filmleri aratmayan serüveni çocukluğunda Yayladağ'ın Dağdüzü köyünde yaşadığı dönemde restoranlara giderek bulaşıkçılık yapmasıyla başladı. 14 yaşındayken aşçı olmayı kafaya koyan Doğruöz, 23 yaşında aşçılıktan şefliğe yükseldi. İskenderun'da restoranda çalışırken Suudi Arabistan'dan gelen bir devlet adamı için yaptığı meyve tabağı çok beğenilince bu ülkeye davet edilen Doğruöz, Kral Abdullah'ın ailesine 18 yıl yemek yaptı.

ANTEP'TEN 5 TON SALÇA GÖTÜRMÜŞ

Doğruöz, kısa sürede elde ettiği başarılar ile Kral Abdullah'ın veliaht prens olduğu dönemde restoran ve otellerini baş aşçı olarak yönetti. Kral Abdullah ile birçok ülkeyi gezen Doğruöz, Kraliyet ailesinin kuzu tandırı, kepse ve büryan pilavını çok sevdiğini söyledi. Doğruöz, "Gaziantep'ten 5 ton salça götürmüştüm. Türk mutfağı için çok uğraştım, Araplar seviyordu. Aynı zamanda çeşnici başıydım, Kral Abdullah gittiği ülkelere beni yanında götürürdü" dedi.

Hayatını Türk mutfağına adayan Hataylı aşçı Hüseyin Doğruöz, gittiği ülkelerin kral, cumhurbaşkanı, başbakan ve ünlülerine Türk ve Osmanlı mutfağının eşsiz lezzetlerini tattırdı. Emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleşip eşiyle birlikte bir otelde baş aşçılık yapmaya başlayan Doğruöz, 'hayatım gerçekten film gibi' diyor.

Etiketler : Gaziantep salça Hatay
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