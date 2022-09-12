VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji'den Ankara ve Kırıkkale'de bazı ilçeler için sağanak uyarısı
Amsterdam havalimanında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor
Türkiye, Etiyopya'daki ateşkes ve barış açıklamalarını memnuniyetle karşıladı
UAEA, Zaporijya'da güvenli bölge oluşturulması için taraflarla görüşmeye başladı
Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor
AB, elektrik talebini düşürmeyi ve aşırı karları vergilendirmeyi planlıyor
Liralaşma Stratejisi'ne dair yazı kaleme aldı
Kraliçe'nin tabutunu ziyaret edecekler için sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak
Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Grip aşıları bu ay içerisinde eczanelerde olacak
AB, Kırım'da Rusya'nın düzenlediği seçimlerin sonucunu tanımıyor
Türksat, 14 Eylül'de başlayacak Expo Tech'e iletişim desteği sağlayacak
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı
AK Parti MKYK, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı
Bodrum'da FETÖ'den ihraç edilen 4 eski asker yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı
Ukrayna tahılının ihracatı için anlaşma imzaladılar
"Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya devam ediyoruz"
Bakan Akar'dan Pençe-Kilit açıklaması: 371 terörist etkisiz hale getirildi
Fuat Oktay: Darbelere ve darbecilere asla geçit vermeyecek, milli iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya...
Arda Turan, futbolu bıraktığını açıkladı
Yerli teknoloji raylara iniyor
Batı'nın vize yaptırımları Türkiye'ye yaradı!
İmamoğlu'nun sözü balon olup uçtu!
Kanser tedavisinde yeni bir dönem başlıyor
12 Eylül 2022 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 17:30:00

Kraliçe'nin tabutunu ziyaret edecekler için sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutunu, başkent Londra'daki Westminster Hall'da 4 gün boyunca ziyaret etmek isteyenlere, havalimanlarındaki sıkı güvenlik önlemlerinin uygulanacağı ve çok uzun kuyrukların oluşabileceği uyarısı yapıldı.

Kraliçe Elizabeth'in tabutu, yarın İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan Londra'ya getirilecek ve ardından 14 Eylül'de parlamento binasındaki Westminster Hall'de kalafata konularak, halkın ziyaretine açılacak.

Kraliçe'nin kapalı sergilenecek tabutuna ziyaretler, 14 Eylül saat 17.00'den (TSİ 19.00), cenaze töreninin yapılacağı 19 Eylül günü saat 06.30'a kadar 24 saat boyunca yapılabilecek.

İngiliz hükümet yetkilileri yaptığı açıklamada, Kraliçe'nin tabutunu ziyaret edeceklerin, havalimanlarındaki gibi çok sıkı güvenlikten geçeceği ve kalabalıkların uzun kuyruklara hazırlıklı olması uyarısında bulunuldu.

Toplu taşımada da uzun kuyruklar ve gecikmelerin yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, "Ziyaretçilerin bekleyeceği kuyruk hareket etmeye devam edeceğinden, insanların oturmak için çok az fırsatı olacak ve muhtemelen bir gece saatlerce ayakta durmaları gerekecek." denildi.

Bu nedenle, ziyaretçilerin, çocukları yanlarında getirmeye karar vermeden önce uyarıları dikkate alması gerektiğine dikkat çekildi.

Ziyaretçilerin yanlarında taşıyabileceği eşyalar konusunda da çok sıkı kuralların olduğuna yer verilen açıklamada, çok küçük ebatlarda bir çantayla giriş yapabileceği, bu çantaların da girişte kontrolden geçirileceği bildirildi. Ayrıca, çiçek, mum ve hatıra eşyalarının da ziyaret alanına alınmayacağı belirtildi.

Açıklamada, ziyaret esnasında kesinlikle görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyeceğinin de altı çizildi.

KRALİÇE ANISINA ÜLKE ÇAPINDA SAYGI DURUŞU YAPILACAK

Öte yandan, Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth anısına, 18 Eylül Pazar günü saat 20.00'de ülke çapında 1 dakika saygı duruşu yapılacağı duyuruldu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenazesinin 13 Eylül'de Londra'ya getirileceği ve 19 Eylül'de Westminster Abbey Kilisesinde cenaze töreni düzenleneceği duyurulmuştu.

Etiketler : kraliçe elizabeth tabut cenaze töreni
‘Senden Daha Güzel' hüsranı

‘Senden Daha Güzel' hüsranı
Karakterine duygusal veda

Karakterine duygusal veda
Manga konserinde Kenan sürprizi

Manga konserinde Kenan sürprizi
Okul alışverişi

Okul alışverişi
Ece'nin Bal'ı

Ece'nin Bal'ı
Aksiyonlu proje

Aksiyonlu proje
Kıyafeti 1.5 milyon

Kıyafeti 1.5 milyon
Manisa çıkarması

Manisa çıkarması
Onur Tuna kural bozdu: ‘Hep yanımda ol'

Onur Tuna kural bozdu: ‘Hep yanımda ol'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes