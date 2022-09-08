İngiltere Kraliçesi Elizabeth hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi Elizabeth,hayatını kaybetti. Tahtın varisi Prens Charles da dahil olmak üzere, Kraliçe'nin tüm çocuklarının İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde bulunan 96 yaşındaki hükümdarın yanında olduğu duyuruldu.
Uluslararası haber ajansları İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Akşam saatlerinde BBC Muhabiri Yalda Hakim sosyal medya hesabından Elizabeth'in hayatını kaybettiğini duyururken paylaşımını kısa süre içinde kaldırmıştı.
Ayrıntılar geliyor...
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