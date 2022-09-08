Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı

Doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle Kraliçe II. Elizabeth'in tıbbi gözetim altına alındığı belirtildi. Kraliyet üyeleri bulundukları yerden Balmoral'a gidiyor.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah yapılan kontrollerin ardından doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle Kraliçe II. Elizabeth'in tıbbi gözetim altına alındığı belirtildi. Kraliyet üyeleri bulundukları yerden Balmoral'a gidiyor.