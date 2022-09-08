Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth gözetim altına alındı, aile üyeleri toplanıyor
Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah yapılan kontrollerin ardından doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle Kraliçe II. Elizabeth'in tıbbi gözetim altına alındığı belirtildi
Doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle Kraliçe II. Elizabeth'in tıbbi gözetim altına alındığı belirtildi. Kraliyet üyeleri bulundukları yerden Balmoral'a gidiyor.
Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah yapılan kontrollerin ardından doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle Kraliçe II. Elizabeth'in tıbbi gözetim altına alındığı belirtildi. Kraliyet üyeleri bulundukları yerden Balmoral'a gidiyor.
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