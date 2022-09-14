14 Eylül 2022 Çarşamba 16:09:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 16:09:00
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde Türkiye'yi Bakan Çavuşoğlu temsil edecek
Kaynak: AA
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek.
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