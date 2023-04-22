Kral 3. Charles'ın taç giyme törenindeki her aksesuarın yüzlerce yıllık geçmişi var

Kral 3. Charles'ın taç giyme törenindeki her aksesuarın yüzlerce yıllık geçmişi var

İngiltere kral ve kraliçelerinin taç giyme törenlerine dair birçok detay 1300'lü yıllarda yazılan Liber Regalis'e dayanıyor.

Latincede "Kraliyet Kitabı" anlamına gelen bu eserin, Kral 2. Richard'ın eşi Kraliçe Anne ya da Kral 2. Edward'ın taç giyme töreni için hazırlandığı düşünülüyor. Kitap, din adamları ve kraliyet görevlilerine bir taç giyme töreninin nasıl yapılacağını ve törende neler kullanılacağını anlatıyor.

Kral 3. Charles, 6 Mayıs günü yapılacak törende 727 yıldır tüm hükümdarların taç giyme esnasında oturduğu "Taç Giyme Tahtı"na oturacak. Kral 1. Edward'dan itibaren 38 hükümdarın taç giydiği tahtın altında ise taç giyme mazisi daha eskilere dayanan Scone taşı bulunuyor.

İskoç hükümdarlarının tarihi 11. yüzyıla kadar dayanan yıllarda taç giydiği Scone taşı, 1. Edward tarafından 1200'lerin sonunda İskoçya'daki Scone Katedrali'nden Londra'ya getirildi ve tahtın altındaki bölüme yerleştirildi.

EBU SAİD'İN YAKUTU İMPARATORLUK DEVLET TACI'NI SÜSLÜYOR



Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Charles'ın taç giyme töreni önceki hükümdarlarınkine göre daha kısa ve daha modern bir havada geçecek ancak yine de geleneksel unsurlar ihmal edilmeyecek.

Törenin en önemli unsuru ise taç. Törende hükümdar iki, eşi bir taç giyecek.

Kral Charles'ın, taç giyme esnasında başına Canterbury Başpiskoposu tarafından konacak Aziz Edward Tacı'nı aslında bir hükümdar hayatı boyunca yalnızca bir kere giyebiliyor. Sadece bu törende takılan taç, Westminster Katedrali dışına çıkarılamıyor. Taç Giyme Tahtı gibi 1. Edward için yapılan taç, 1. Charles'ın tahttan indirilmesiyle cumhuriyetçiler tarafından eritildi ve yok oldu.

Ancak 11 yıl sonra krallık yeniden kurulunca Kral 2. Charles eski tacın bir benzerinin yapılmasını emretti. 1660'tan beri tüm hükümdarların kullandığı Aziz Edward Tacı, tamamen altından ve değerli taşlardan oluşuyor ve 2 kilogramın üzerinde ağırlığa sahip.

İlki Kral 1. Charles'tan sonra yok edilen, ikincisi ise Kral 2. Charles tarafından yaptırılan Aziz Edward Tacı'nı giydikten sonra dinen ve resmen kral olacak 3. Charles, törenin ardından saraya dönerken ise İmparatorluk Devlet Tacı'nı takarak katedralden ayrılacak.

Yaklaşık 2 bin 900 elmas, 17 safir, 11 zümrüt, 269 inci ve 4 yakutla süslü bu tacın en değerli parçası ise 170 karatlık Kara Prens yakutu. Yakut, İspanya'daki Gırnata Emiri Ebu Said'den İspanyol Kastilya Kralı'na, oradan da yapılan askeri işbirliği karşılığında "Kara Prens" olarak anılan Kral 3. Edward'ın en büyük oğlu Prens Edward aracılığıyla 15. yüzyılda İngiltere'ye geldi.

Törende Kraliçe Camilla, Kraliçe Mary Tacı'nı takacak, ülkedeki en eski kraliyet tacı olan İskoçya Tacı ise 1651'den beri olduğu üzere takılmayacak ancak törende hazır bulunacak.

İskoçya Tacı, İngiltere'de krallık 1649'da kaldırıldığı için İskoçya'da 1651'de kral olarak taç giyen, daha sonra 1660'ta İngiltere'de kraliyeti yeniden kuran 2. Charles tarafından son kez takılmıştı.

"KEFEN TUNİK" DÜNYEVİ UNVANLARDAN ARINMAYI SEMBOLİZE EDİYOR



Zaman içinde bazı kısımları değişse de dini tören bölümlerinin aynı kaldığı taç giyme seremonisinde Liber Regalis'e göre, hükümdarın kutsal kıyafetler giymesi gerekiyor. Bu kıyafetlerin başında ise "kefen tunik", kaftan ve pelerin geliyor.

Yine Latincede "colobium sindonis" adı verilen kefen tunik, hükümdarın başını ve kollarını geçirebileceği boşlukları bulunan, bazen kolsuz da tasarlanan bir giysi. Kefen tuniğin giyilmesi hükümdarın, Tanrı karşısına tüm dünyevi unvanlarını bir kenara bırakarak çıkması anlamına geliyor.

Yemin, kutsanma, taç giyme ve tahta çıkma gibi ritüellerden oluşan dini törende hükümdar, kefen tuniğin üzerine "Kraliyet Kaftanı" giyecek. Kefen tunik her hükümdar için özel üretilse de Kraliyet Kaftanı'nı 1911'den beri 3 hükümdar giydi.

İki giysinin ardından hükümdarın boynuna ayini yöneten din adamları tarafından sadece kutsanan papazlara takılan şal ile kollarına hükümdarın halkla bağını sembolize eden manşetler takılacak. Kral Charles "Kraliyet Pelerini" ile taç giyme töreninin son kutsal kıyafetini giyecek.

DÜNYEVİ VE MANEVİ GÜCÜ SİMGELEYEN AKSESUARLAR TAŞIYACAK



Törende Kral'ın göğsüne, alnına ve eline Kudüs'te üretilen kutsal yağ sürülecek. Taç giyen Kral, tahtta elinde dünyevi gücü ve manevi gücü temsil eden ucunda haç ve güvercin bulunan iki asa taşıyacak.

Taç giyme seremonisinin ardından Kral, kutsal kıyafetlerin ve Aziz Edward Tacı'nın yerine İmparatorluk Devlet Tacı ve İmparatorluk Kaftanı'nı giyecek. Kral bu noktada sol elinde taşıdığı manevi gücü simgeleyen asa yerine ise Hristiyanlığı temsil eden küreyi taşıyacak.

Törene geliş ve dönüşte ise ne için kullanıldığı bilinmeyen Aziz Edward Asası da taşınacak. Kral 1. Charles'tan sonra Cumhuriyetçiler tarafından tamamı yok edilen kraliyet mücevherleriyle birlikte eritilen altın asa, 11 yıl sonra kraliyet tekrar kurulunca yeniden yapıldı.

Neden kullanıldığı ve neyi sembolize ettiği o zaman da bilinmeyen asa, 1660'tan beri taç giyme töreni geçit seremonisinde taşınıyor.