Köylerde Ermeni işgalinin bitişini gözyaşlarıyla duyuran Azerbaycanlı spiker o anları anlattı

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28 Eylül 2020 Pazartesi 12:59:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 13:09:00

Köylerde Ermeni işgalinin bitişini gözyaşlarıyla duyuran Azerbaycanlı spiker: Türkiye'ye sonsuz teşekkürler

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Karabağ'da Ermenistan işgalindeki bölgelerin kurtarılması gelişmesini canlı yayında gözyaşlarıyla duyuran Azerbaycan'ın İctimai TV sunucusu Jale Hessenli o anları anlattı. Hesenli, 'Kulağıma oraların kurtulduğunu söyleyince kendime hakim olamadım. Türkiye'ye sonsuz teşekkürler.' diye konuştu.

Azerbaycanlı spiker, Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki 6 köyü geri almasını gözyaşlarıyla anons etmişti. Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri Jale Hesenli, TRT Haber'e konuştu.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ

Hessenli canlı yayında gözyaşlarını tutamayarak sevinçten ağlamasına ilişkin de şunları söyledi:

30 yıl sonra vatan topraklarına kavuştuklarını belirten Hesenli, "Türkiye'den o kadar destek aldık, o kadar sevgi gördük... Benim videomun altında yazılanlar...Türkler bizim yanımızdaydı. Her zaman olduğu gibi bir bir yumruk olduk. Biz Türk dünyası olarak her zaman bir olduk. Dün de bunun göstergesi oldu." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan dünden beri Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği operasyon ile Ermenistan işgaline karşılık mücadele veriyor. Azerbaycan orduları sınır boylarında Ermenistan mevzilerini ateş altına alırken, havadan ve karadan yürütülen operasyonlar neticesinde bir çok köy Ermeni işgalinden kurtarılarak Azerbaycan topraklarına kazandırıldı.

Dün 6 köyün kurtarıldığı haberi ilk kez İctimai TV'den Jale Hessenli duyururken, o anlarda Azerbaycanlı spiker sevinçten gözyaşlarını tutamamıştı. Hessenli bugün, dün yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

"ÇOK HEYECANLANDIM, GURUR VERİCİYDİ"

Hessenli o anlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dün herkesin gözleri doldu. Hereks mutlu oldu. Türklerden çok büyük destek gördük. Onlarla birlikte ağladık, onlarla birlikte güldük. Onlardan çok büyük destek gördük. Bu hakikaten bir millet iki devletiz dün bunu tekrar gördük. Sizlere çok teşekkür ederiz. Benim heyecanıma da gelince 30 yıldır o toprakların hasretiyle yaşıyoruz. Ben küçükken de bu topraklar işgal altındaydı. Ben buraları gidip görmedim ancak en büyük arzum o toprakları görmek, gezmekti. Bütün hislerim buydu. Çok heyecanlıydım. Çok gurur vericiydi. Azerbaycan ordusuyla, halkımla, milletimle çok gurur duyuyorum. "

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