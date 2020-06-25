25 Haziran 2020 Perşembe 08:32:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 08:35:00
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1185, Meksika'da 947, Hindistan'da 418 kişi öldü
Kaynak: AA
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Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1185, Meksika'da 947 ve Hindistan'da 418 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1185, Meksika'da 947 ve Hindistan'da 418 kişi hayatını kaybetti.
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