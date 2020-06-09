  • BIST
    109637
  • Dolar
    6,7866
  • Euro
    7,6667
  • Altın
    370,6500
İstanbul
18 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 50 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca: Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz
Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyon 500 bini geçti
ABD Başkanı Trump: Polis teşkilatımızı dağıtmıyoruz, mali kaynaklarını da kesmiyoruz
Katar, Kovid-19 tedbirlerini kademeli şekilde gevşetecek
Ece Çeşmioğlu kendisi gibi oyuncu olan Taner Ölmez ile nişanlandı
İlk kez hakim karşısına çıktı! 1 milyon 250 bin dolar kefalet
Ekvador ve Guatemala'da KOVID-19'dan ölümler artıyor
Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
ABD'de Demokratlar'dan polis ve yargı sistemindeki ırkçılığa karşı tasarı
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
Bağdat Havalimanı'nın yakınına füze saldırısı
Libya ordusu: Sirte'nin kurtarılması an meselesi
Başkan Erdoğan: Yatırımların durması diye bir şey kitabımızda yazmıyor
CNN'in anketine göre ABD'de Trump'a destek düşüyor
Adalet Bakanı Gül: Seçim kanununun ele alınıp yeni bir kanun hazırlanmasının gerekli olduğunu düşünü ...
'Yassıada mahkemesi kararlarına yönelik düzenleme darbeye karşı tavır ortaya koyulması bakımından ön ...
Van'da sivil servis aracına terör saldırısı
Başkan Erdoğan: Maske, temizlik ve mesafe için halkıma rica ediyorum
Dünya Sağlık Örgütü'nden ırkçılık ve ayırımcılığa karşı küresel protestolara destek
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 209'a yükseldi
Suudi Arabistan petrol üretiminde gönüllü kesintiye gitmeyecek
BM Genel Kurulu toplantıları sanal ortamda gerçekleştirilecek
09 Haziran 2020 Salı 00:46:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 00:46:00

Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyon 500 bini geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 3 milyon 500 bini aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 3 milyon 502 bin 921 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (769 bin 794), Brezilya (302 bin 84), Rusya ( 230 bin 688), Almanya (169 bin 600), İtalya (166 bin 584), Türkiye (141 bin 380), İran (136 bin 360), Hindistan (129 bin 88), Şili (95 bin 631) ve Peru (89 bin 556) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 164 bin 880'e ulaşırken, virüs nedeniyle 407 bin 320 kişi hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER