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25 Haziran 2020 Perşembe 15:48:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 15:48:00

Kovid-19 devam ederken müjde: En büyük ikinci salgın bitti

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Tarihin en büyük ikinci ebola salgınının resmen bittiği açıklandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2 yılı aşkın bir süredir devam eden ve 2 binden fazla insanın ölümüne sebep olan salgının sona erdiğini resmen duyurdu.

Yeni tip koronavirüs salgını devam ederken umut verici bir haber Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2 yılı aşkın bir süredir devam eden ebola salgınının resmen sona erdiğini duyurdu.

Başladığı günden beri 2 bin 200'den fazla insanın ölümüne sebep olan ebola salgınının resmen bittiğini açıklayan yetkililer ebola aşısının etkili kullanımıyla birlikte toplumsal farkındalığın da salgının bitmesinde etkisi olduğunu vurguladı.

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