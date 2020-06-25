Kovid-19 devam ederken müjde: En büyük ikinci salgın bitti
Tarihin en büyük ikinci ebola salgınının resmen bittiği açıklandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2 yılı aşkın bir süredir devam eden ve 2 binden fazla insanın ölümüne sebep olan salgının sona erdiğini resmen duyurdu.
Yeni tip koronavirüs salgını devam ederken umut verici bir haber Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2 yılı aşkın bir süredir devam eden ebola salgınının resmen sona erdiğini duyurdu.
Başladığı günden beri 2 bin 200'den fazla insanın ölümüne sebep olan ebola salgınının resmen bittiğini açıklayan yetkililer ebola aşısının etkili kullanımıyla birlikte toplumsal farkındalığın da salgının bitmesinde etkisi olduğunu vurguladı.
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