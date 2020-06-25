En büyük ikinci salgın bitti

Yeni tip koronavirüs salgını devam ederken umut verici bir haber Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2 yılı aşkın bir süredir devam eden ebola salgınının resmen sona erdiğini duyurdu.

Başladığı günden beri 2 bin 200'den fazla insanın ölümüne sebep olan ebola salgınının resmen bittiğini açıklayan yetkililer ebola aşısının etkili kullanımıyla birlikte toplumsal farkındalığın da salgının bitmesinde etkisi olduğunu vurguladı.