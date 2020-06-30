Kovid-19 Airbus'ı da vurdu: Avrupalı uçak üreticisi 15 bin çalışanını işten çıkaracak

Kovid-19 Airbus'ı da vurdu: Avrupalı uçak üreticisi 15 bin çalışanını işten çıkaracak

Airbus'tan yapılan açıklamada, Kovid-19 öncesi seviyeye geri dönmenin 2023'ü ve muhtemelen 2025'i bulacağı belirtilerek bu aşamada şirketin ilave önlemler alması gerektiğine işaret edildi.

Plan çerçevesinde Fransa'da 5 bin, Almanya'da 5 bin 100, İngiltere'de bin 700, İspanya'da 900 ve Airbus'un diğer tesislerinden de bin 300 çalışanın işine son verileceği açıklandı.

Havacılık şirketi, personelin sonbahardan başlamak üzere kademeli olarak azaltılacağını ve önceliğin gönüllü ayrılmak isteyenlerle erken emeklilik isteyenlere verileceğini kaydetti.

Şirket CEO'su Guillaume Faury yaptığı açıklamada, "Airbus, havacılık endüstrinin şimdiye kadar yaşadığı en büyük krizle karşı karşıya bulunuyor. Şu ana kadar aldığımız önlemler, küresel salgının ilk şokunun üstesinden gelmemizi sağladı. Şimdi de şirketin faaliyetlerini devam ettirebilmeyi ve krizden sağlıklı, küresel bir havacılık lideri olarak çıkabilmeyi sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Ulaşım, geçen yıl aralık ayında Çin'de baş gösteren ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerin biri konumunda.