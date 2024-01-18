VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kosova'da euro dönemi başlıyor
20 ilde zehir tacirlerine operasyon
İşgalci İsrail, Lübnan'da bir aracı hedef aldı
Yeni başsavcılar belli oldu
İnsanları kaçırıp işkence etmişler... Litvanya CIA'in suç ortağı sayıldı
Pakistan: Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun sığınakları vuruldu
18 Ocak 2024 Perşembe 14:09:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 14:09:00

Kosova'da euro dönemi başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Kosova Merkez Bankası (BQK), ülkede nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin euro olduğunu düzenleyen yönetmeliği onayladı.

1 Şubat'ta yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, nakit ödeme işlemlerinde ve Kosova Cumhuriyeti'ndeki ödeme sisteminde kullanılmasına izin verilen tek para birimi euro olarak belirlendi.

Euro dışındaki para birimleri, yalnızca fiziksel biçimde veya banka hesaplarında saklanabilecek, uluslararası ödemelerin yapılması ve döviz işlemleri için kullanılabilecek.

Ülkede euro banknot ile madeni paraların ve diğer para birimlerinin toplu olarak ülkeye giriş çıkışı BQK'nin münhasır hakkı olacak.

Kosova'da Sırpların çoğunlukta olduğu tüm yerleşim yerlerinde ödeme için Sırp dinarı kullanılıyor ve ülkede Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları da dinarla ödeniyor.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle ülkede Sırp dinarı kullanımının sonlanacağı belirtiliyor.

Etiketler : kosova euro para
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
Cioman'dan esprili şarkı

Cioman'dan esprili şarkı
20 milyon başarısı

20 milyon başarısı
Çekim sonrası hastanelik oldu

Çekim sonrası hastanelik oldu
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
Maymun suyunu çaldı

Maymun suyunu çaldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX