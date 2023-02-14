Kosova'nın Türkiye'deki deprem bölgesine yardımları sürüyor

Yardımların, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği koordinasyonunda, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu, STK'ler, Kosova kurumları ve halkının desteğiyle toplandığı bildirildi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Dost kara günde belli olur! Deprem felaketi sonrası, Kosovalı soydaşlarımızın ve dostlarımızın dernekleri aracılığıyla seferber olarak büyük bir özveriyle topladıkları yardımları afet bölgelerine ulaştırıyoruz. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkürler, iyi ki varsınız!" ifadelerine yer verildi.

Türk Hava Yolları (THY) ve tırlarla deprem bölgelerine ulaştırılacak yardımlar 3 bin 161 battaniye, 30 jeneratör, 28 ısıtıcı, 666 paket çocuk bezi, 31 yorgan, 2 yatak, 27 yastık ve 51 koli kışlık giysi gibi temel ihtiyaçları kapsıyor.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Prizren şehrinin Belediye Meclisinde gerçekleştirilen olağanüstü oturumda, Türkiye'deki depremzedelere yönelik 10 bin avronun bağışlanması oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca Prizren'deki birçok özel işletmenin de düzenleyecekleri kampanyalardan elde edilecek gelirleri Türkiye'deki depremzedelere gönderecekleri bildirildi.

Geçen hafta Kosova'nın Prizren, Priştine ve Mamuşa gibi belediyelerinde de çeşitli STK'ler, düzenledikleri kampanyalar aracılığıyla yardımlarını Türkiye'deki depremzedelere ulaştırmak için çalışmalar yürütmüş, toplanan para ve malzemeler deprem bölgesine gönderilmişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülkede 8 Şubat'ın ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.