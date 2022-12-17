VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Iğdır'da iki gündür yoğun sis etkili oluyor
Selçuk Bayraktar: KIZILELMA'dan sonra uzayla ilgili projelerimiz var
Sırplar Kosova'nın kuzeyinde yeni bir barikat kurdu
Emine Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 749. vuslat yıl dönümü mesajı
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Antalya'da vatandaşlar ile turistler aralıkta denize girdi
"Piyasada az bulunan ilaçların ihracatına ara verdik"
Aile Okulu Projesi'yle 1 milyon aileye ulaşıldı
Twitter'ın paylaşımları sansürlemek için FBI ile çalıştığı ifşa oldu
Rusya'nın Avangard hipersonik füze alayı Orenburg'da muharebe görevine geçti
Başkan Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
Scholz, Almanya'nın ilk LNG terminalinin açılışını yaptı
Başkan Erdoğan, AK Parti Mardin İl Başkanlığı yeni binası açılış törenine katıldı
MSB: NATO görevini engellemeye çalışan Yunan uçaklarına gerekli karşılık verildi
AB, Karadeniz'in altından elektrik hattı döşeme hazırlığında
"Cumhurbaşkanımız ve partimiz siyasi kumpasla yan yana getirilemez"
TPAO, 4 milli sondaj gemisinin aynı anda görev başında olduğu paylaşımında bulundu
Rusya: AB'nin yeni yaptırım paketi kendi sorunlarını artıracak
"Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız"
Deniz suyundan yakıt elde ettiler
Mikroçip bitti, veterinerler süre istedi
Dünyanın en kısa erkeği unvanı el değiştirdi
Klip için ders aldı
Başkan Erdoğan duyurdu! Mardin Havalimanı'nın adı değişiyor
17 Aralık 2022 Cumartesi 18:12:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 18:12:00

Sırplar Kosova'nın kuzeyinde yeni bir barikat kurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Kosova polisi, Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan belediyesinde, Sırpların yeni bir barikat kurduğunu açıkladı.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, "ülkenin kuzeyinde vatandaşların hayatını daha da zorlaştıran serbest dolaşım özgürlüğünü engellemeye devam etmek için Zveçan'a giden Berxhane Mahallesi'ne, gece boyunca yeni bir barikat kurulduğu" duyuruldu.

Polisin, tüm vatandaşların ve ülkenin güvenliğini sağlamaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Ülkenin kuzeyinde barikatların kurulmasından bu yana güvenlik durumu aynı kalmayı sürdürüyor. Jarinje ve Bërnjak sınır kapıları, suç gruplarının barikat kurması nedeniyle bilindiği üzere kapalı olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, barikatların kurulmasıyla serbest dolaşım özgürlüğünün ihlal edildiğinin altı çizildi.

Etiketler : Kosova polisi Sırplar Polis
Final heyecanı için Katar'dalar

Final heyecanı için Katar'dalar
5 yıl sonra setlere dönüyor

5 yıl sonra setlere dönüyor
Sizinle Yükseldim

Sizinle Yükseldim
Mercan'la ilk selfie

Mercan'la ilk selfie
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
Oyununuzu adam gibi oynayın!

Oyununuzu adam gibi oynayın!
Türkiye'nin dünyadaki en meşhur 30 ismi açıklandı

Türkiye'nin dünyadaki en meşhur 30 ismi açıklandı
Filme mahkemeden engel

Filme mahkemeden engel
Survivor'a yeni Ümit

Survivor'a yeni Ümit

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX