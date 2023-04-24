Kosova'nın Avrupa Konseyi üyelik başvurusunun ilk aşaması tamamlandı

Kararın, üye ülkelerinin oylarının üçte ikisinden fazlasıyla alındığı belirtilen açıklamada, "Bu olumlu karar, uzun ve yoğun bir çalışmanın ve Avrupa Konseyi üye devletleri ve diğer müttefiklerle yakın işbirliğinin ardından geldi. Kosova Cumhuriyeti, Bakanlar Komitesinde olumlu oy kullanan ve diğer ülkelerin olumlu oy kullanmasına yardımcı olan tüm ülkelere derinden minnettardır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Kosova'nın konseye üyelik sürecinde bir sonraki adımın, AKPM'nin Kosova'nın üyelik başvurusuyla ilgili bir görüş hazırlaması ve bu görüşün üyelikle ilgili nihai kararı verecek olan Bakanlar Komitesine sunulması olduğu duyuruldu.

"FİNALDEN ÖNCEKİ FİNAL"

Kosova'nın üyeliğinin ilk aşamasını tamamlamasının "finalden önceki final" olarak nitelendirilen açıklamada, tam üyelikten önce yapılması gereken daha çok işin olduğuna vurgu yapıldı.

Konuyla ilgili ülkenin liderleri de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

"Bayrağımız yakında Avrupa Konseyi üyeleri arasında gururla dalgalanacak"

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, "Kosova Cumhuriyeti bayrağı yakında Avrupa Konseyi üyeleri arasında gururla dalgalanacak" ifadesini kullandı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise "Ülkemiz Avrupa Konseyi için bir katma değer olacaktır. Avrupa Konseyi ülkemizde demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne değer katacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kosova, Rusya'nın konsey üyeliğinden çıkarılmasının ardından 12 Mayıs 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu.