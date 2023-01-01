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01 Ocak 2023 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 17:30:00

Kosova Başbakanı Kurti, ülkesinde NATO askeri varlığının artırılmasını istedi

Kaynak: AA

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkesindeki NATO askeri varlığının artırılmasını talep etti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Alman Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Kosova'da NATO askerlerinin sayısının ve askeri teçhizatın artırılmasının, ülkesinde ve tüm Batı Balkanlar'da güvenliği ve barışı iyileştireceğini belirtti.

Kosova'nın şu an savunma harcamalarını ve asker sayısını artırdığını aktaran Kurti, "NATO Barış Gücü KFOR'daki asker sayısının artırılması savunma alanındaki çabalarımızı destekleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Albin Kurti, Kosova'nın kuzeyinde 4 bölgedeki barikatların oluşturulmasının, burada yüzleri maskeli ve üniformalarında Wagner paralı askerler ile "Gece Kurtları" (motorcular kulübünün) amblemlerini taşıyan kişilerin yer almasının ve Kosova sınırı boyunca Sırp askerlerinin yoğunlaştırılmasının, ilave NATO askerlerinin gerekliliğini gösterdiğini kaydetti.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in, Kosova polisince gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti. Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyordu.

Pantic hakkındaki tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 29 Aralık gecesi yaptığı çağrının ardından Kosova'nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlanmıştı.

Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, NATO'nun Kosova Barış Gücüne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

Etiketler : kosoava sırbistan nato asker
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