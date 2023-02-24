Kosova arama kurtarma ekibi, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı

Kosovalı arama kurtarma ekipleri, yaklaşık iki hafta Hatay'da çalışmalara katılmalarının ardından 20 Şubat'ta ülkelerine döndü.

Askerler, deprem bölgesinde yaşadıklarını ve yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Türkiye'ye giden FSK Birliğinin Komutanı Egzon Syla, Türkiye'de Kara Harp Okulundan mezun olduğunu ve Türkçe bilgisinin arama kurtarma operasyonunda Türk yetkililerle koordinasyon sağlanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Enkaz altından 2 yaşında bir kız çocuğunu ve annesini sağ olarak çıkardıklarını dile getiren Syla, "Yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından önce kızı dışarı çıkarmayı başardık. Bu, annenin de isteğiydi, o da bize kendisini düşünmediği için önce kızını dışarı çıkarmamızı söyledi. Kızı canlı çıkardık, sonra devam ettik ve annesini de çıkardık. Tarif edilemez bir an ve özel bir duyguydu." ifadelerini kullandı.

Syla, özel arama kurtarma araçları sayesinde enkaz altında anne ve kızının ses sinyallerini keşfedebildiklerini aktardı. Türk makamlarıyla arama kurtarma çalışmaları sırasında sağladıkları işbirliğine değinen Syla, "Taleplerimiz için her zaman yanımızda oldular." değerlendirmesinde bulundu.

"O KIZI GÖRMEK BANA GÜÇ VERDİ"



Hemşire olarak görev yapan Rezarta Mulolli de Türkiye'ye gittiklerinde karşılaşabilecekleri tehlikeleri hiç düşünmediklerini, insanlara yardım edebildikleri için büyük gurur duyduklarını belirtti.

Türkiye'de insanların hayatını kurtardığı anlardan daha büyük bir gurur duyma fırsatına hayatı boyunca sahip olacağına inanmadığını söyleyen Mulolli, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle iki yaşındaki kız çocuğu dışarı çıkarılırken, vücudunun üzerinde bir binanın beş katı bulunurken o şekilde kurtulması ve çıkarken biz çalışanlara sırayla bakması en güzel duyguydu. Bu sadece bir gurur duygusu. Hiçbir kelimeyle tarif edemediğiniz duygular. O anlarda benden daha güçlü kimsenin olamayacağını hissettim çünkü o kızı görmek bana güç verdi ve yine de elimden geldiğince devam edeceğim dedim."

"EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ AİLESİNİ ENKAZ ALTINDA BIRAKARAK 3 KİŞİNİN ENKAZDAN KURTARILMASINI SAĞLADI"



Kosova Yetim Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) gazisi Fadil Puşkolli ise Türk halkının Kosova savaşı sırası ve sonrasında verdiği destekleri bildiğini, depremin yarattığı etkiyi görmesinin ardından çalışmalara katılmak üzere bölgeye gönüllü olarak gittiğini anlattı.

Türkiye'de okuyan 8 Kosovalı öğrenciyi de yanına alarak deprem bölgesinde yemek dağıtmak gibi gönüllüye ihtiyaç duyulan çalışmalara katıldıklarını belirten Puşkolli, "Kosova Kurtuluş Ordusu gazisi olarak, Türkiye'deki yardım birliğine katılma zorunluluğu hissettim. Türkiye'de (deprem bölgesinde) ziyaret ettiğimiz 3 şehirde 5 gün kaldık. Ekibimizde 8'i Türkiye'de okuyan öğrenci olmak üzere 10 kişi vardı. Hatay'a gittiğimizde Türkiye'nin doğusundan batısına, her taraftan gelen Türk halkının büyük dayanışmasına şaşırdık." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde bir ekskavatör operatörünün şahit olduğu fedakarlığı anlatan Puşkolli, şöyle konuştu:

"Adıyaman'dayken hiç unutmayacağım bir olaya şahit oldum. Arama kurtarma ekipleri orada kimsenin hayatta kalma şansı olmadığını gördüler ama ekskavatör operatörünün ailesi oradaydı. Diğer binaya gitme emri verildi çünkü enkaz altında yaşayanların sesleri duyuluyordu ve ailesini bırakarak belki de 80-90 saat sonra enkaz altında kalan 3 kişinin kurtarılmasını sağladı."

Puşkolli ayrıca Kosova'dan deprem bölgesine gideceğini duyan hayırseverler ile beraber topladıkları maddi yardımları depremzedeler için kullanılmak üzere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına ulaştırdığını ifade etti.

Kosova hükümeti, 6 Şubat'ta, Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla 36 askerden oluşan FSK Birliğini Türkiye'ye göndermiş, 9 Şubat'ta Kosova Arama ve Kurtarma Derneğinden 6 personel ve 10 Şubat'ta 3 ilave personel de bu birliğe katılmıştı.

FSK askerleri, 8 Şubat'ta Hatay'da 2 yaşında bir kız çocuğu ve annesini, 12 Şubat'ta da 45 yaşındaki bir erkek ve 13 yaşındaki bir kız çocuğunu enkaz altından çıkarmayı başarmıştı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Hatay'da katıldıkları arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak Kosova'ya dönen FSK askerlerine, 21 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası takmıştı.